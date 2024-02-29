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憂交通黑暗期 台北人反對淡北道路

聯合報／ 記者鍾維軒李定宇／連線報導

淡北快速道路爭議許久，北市交通局昨在關渡國小舉辦說明會，多數居民都反對淡北道路，即使要興建也應等淡江大橋及關渡新橋通車後，北市端才能動工；北市議員並說，新北報告的交通維持計畫竟第8度被北市退回的內容，質疑為何要拿舊計畫來開會？新北市府表示，交維計畫被退件8次原因，每次都不一樣，會改到北市府滿意為止。

北投居民陳先生說，北投就像強迫中獎，淡北道路硬塞進來，卻看不見配套措施，平常尖峰時段大度路壅塞，建議在立德路後方設閘道，引導車輛進出淡北道路。

居民賈先生反對蓋淡北道路，認為新北只是把淡水塞車的狀況往台北市挪，就像把垃圾丟過來，以鄰為壑。多數居民擔心帶來交通黑暗期喊話反對，即使要蓋，應考量在大度路興建高架橋，並要求北市交通局在淡江大橋通車前及關渡新橋規畫完成前，北市端不得動工。

民進黨議員林延鳳發言，她質疑新北新工處的簡報是春節前被北市交通局第8度退回的交維計畫，拿舊計畫開會很沒誠意。民進黨議員鍾佩玲表示，淡水的交通問題卻要北投解決，她要求若沒共識，北市端不准動工。

北市交通局表示，民眾的疑慮，會要求新北市依環評承諾事項施做，並納入淡北道路交通專案小組列管。而北市端的交維計畫審查非常嚴謹，態度就是「該退的就退」。

新北市提出淡北道路施工交維計畫，預計有843天在北市端施做，並評估大度路「中央／立德路段」在尖峰時段，有525天服務水準都將呈現最差的「F級」，讓居民擔憂。

新北市新工處長王益翔說，淡北道路是紓解台2線竹圍路廊重大交通建設，也是因應未來北投士林科技園區大量科技廠進駐的交通配套。北市端的交維計畫被退件8次，原因每次都不一樣，主要考量大度路交通繁忙，北市府希望維持大度路雙向六車道的前提下調整施工工序，過程雙北市不斷交換意見，已逐項修改完成，預計3月初再送件，「會改到北市府滿意為止」。

新北市議員陳偉杰則說，施工期間交通服務水準變差是必經過程，許多士林、北投鄉親也住在淡水，雙北市民都要用到台2線，北市府和北市議員應將心比心，新北市府也需展現最大誠意積極改善，但若老是糾結在交維計畫是F等級，只會拖延道路施工時程。試問假日的淡水街道湧入遊客，車潮讓交通變F等級要找誰討？

北投 議員

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