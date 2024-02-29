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土城2社宅154戶 今起招租
新北市土城區永和段及大安段青年社宅於去年底完工，預計提供154戶，今辦理公告招租。今年新北市社宅收費一改以往打折方式，改為分級計價，租金設定為不超過該戶月收入的3成。議員要求社宅訂價策略，要兼顧市場機制及公平性，才能造福多數人。
新北市城鄉局說，今天起招租的2處社宅皆鄰近捷運永寧站，步行約5分鐘，附近有台65線、高速公路，周邊有百貨商場、圖書館、活動中心，生活機能多元，土城永和段及大安段社宅投入營運後，為租屋族提供更多選擇。
2處社宅皆以工業區變更回饋捐贈方式取得可建築用地，土城永和段為1棟地上12層、地下3層66戶青年社宅、大安段為1棟地上10層、地下3層88戶的青年社宅。
目前新北市還有新店民安段社宅今年3月完工、中和安邦社宅今年4月完工、三峽國光二期社宅今年5月完工，板橋江翠段社宅、泰山中山段社宅也將陸續完工，新泰塭仔圳重劃區社福設施用地也預計規畫為社宅。
新北市社宅過往將租客分為優先戶、一般戶，優先戶為市價租金的64折、一般戶為8折。今年新制上路後不分優先或一般戶，將依符合條件的申請人家庭月收入分為4階段設定收費級距，讓社宅租金不超過家庭月收入的3成。
市議員林金結表示，土城區永和段及大安段青年社宅因為鄰近捷運站，預期會相當搶手，呼籲社宅收費要兼顧市場機制，也不能背離照顧經濟弱勢者的初衷。
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