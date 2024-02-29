聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城2社宅154戶 今起招租

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
土城永和段青年社宅外觀。圖／新北城鄉局提供
土城永和段青年社宅外觀。圖／新北城鄉局提供

新北市土城區永和段及大安段青年社宅於去年底完工，預計提供154戶，今辦理公告招租。今年新北市社宅收費一改以往打折方式，改為分級計價，租金設定為不超過該戶月收入的3成。議員要求社宅訂價策略，要兼顧市場機制及公平性，才能造福多數人。

新北市城鄉局說，今天起招租的2處社宅皆鄰近捷運永寧站，步行約5分鐘，附近有台65線、高速公路，周邊有百貨商場、圖書館、活動中心，生活機能多元，土城永和段及大安段社宅投入營運後，為租屋族提供更多選擇。

2處社宅皆以工業區變更回饋捐贈方式取得可建築用地，土城永和段為1棟地上12層、地下3層66戶青年社宅、大安段為1棟地上10層、地下3層88戶的青年社宅。

目前新北市還有新店民安段社宅今年3月完工、中和安邦社宅今年4月完工、三峽國光二期社宅今年5月完工，板橋江翠段社宅、泰山中山段社宅也將陸續完工，新泰塭仔圳重劃區社福設施用地也預計規畫為社宅。

新北市社宅過往將租客分為優先戶、一般戶，優先戶為市價租金的64折、一般戶為8折。今年新制上路後不分優先或一般戶，將依符合條件的申請人家庭月收入分為4階段設定收費級距，讓社宅租金不超過家庭月收入的3成。

市議員林金結表示，土城區永和段及大安段青年社宅因為鄰近捷運站，預期會相當搶手，呼籲社宅收費要兼顧市場機制，也不能背離照顧經濟弱勢者的初衷。

社宅 青年

延伸閱讀

林右昌搞錯數據道歉 顏寬恒批刻意醜化中市府：盼520後有更適當人選

林右昌再指中市府恐釀房價漲 「土地可賣中央蓋社宅」

林右昌道歉內政部誤植中市標售抵費地 盧秀燕：有道歉就好了

時隔8年再站上質詢台 蔡其昌砲轟盧秀燕：蓋社宅的侏儒

相關新聞

熱門景點 二叭子植物園有陷阱

新北市新店二叭子植物園是觀光景點，近2個月卻接連發生4起貓咪誤入捕獸鋏或山豬吊受傷案，動保處昨發起山區熱點掃蕩陷阱行動，...

龍年效應 孕婦憂好孕專車叫不到

近年新北新生兒人數下滑，從前年2.1萬人到去年約1.8萬人，今年逢龍年，「龍年效應」可預期將帶動生育率，新北好孕專車今年...

土城2社宅154戶 今起招租

新北市土城區永和段及大安段青年社宅於去年底完工，預計提供154戶，今辦理公告招租。今年新北市社宅收費一改以往打折方式，改...

憂交通黑暗期 台北人反對淡北道路

淡北快速道路爭議許久，北市交通局昨在關渡國小舉辦說明會，多數居民都反對淡北道路，即使要興建也應等淡江大橋及關渡新橋通車後...

北市查深坑大火通報 環局長請辭

本月20日新北深坑大火濃煙惡臭傳來北市，北市府逾16小時才透過LINE、臉書等平台提醒民眾注意，引發民怨。市長蔣萬安事後...

市場處尾牙傳性騷 蔣萬安：即刻調查

台北市市場處傳出有官員疑似性騷擾女性同仁，台北市長蔣萬安昨表示，性騷擾絕對零容忍，會即刻依照程序調查，去年相關機制修正，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。