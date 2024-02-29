龍年效應 孕婦憂好孕專車叫不到

近年新北新生兒人數下滑，從前年2.1萬人到去年約1.8萬人，今年逢龍年，「龍年效應」可預期將帶動生育率，新北好孕專車今年1月起延長使用至產後半年，有孕婦擔心若使用人數增加，是否會供不應求？社會局表示，預估今年將增加1至2成申請案，目前與市府合作車隊約1萬7500輛，尚未出現叫不到車情況，將視需求滾動調整。

新北市社會局2012年起推「好孕專車」產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次，今年元旦起延長至產後6個月。社會局統計，補貼方案自2012年開辦至今年2月，共補助10萬8527件。

新北林姓孕婦懷孕5個月，她表示，政府有提供這項政策補貼是好事，懷孕有時會不舒服，很難與一般民眾擠公車等大眾運輸，今年龍年懷孕者勢必增加，希望「好孕專車」別出現叫不到車等問題。

社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君說，今年遇到龍年，預估將增加1至2成申請案，今年起為呼應新北鼓勵生育政策，好孕專車放寬使用資格及乘車用途，經市府審核通過符合補貼資格的孕婦，即可下載「我的新北市App」，搭乘指定合作車隊。

蘇惠君表示，目前合作包括台灣大車隊、大都會、龍星、祥發大車隊等4大車隊，數量約1萬7500輛，量能足夠。

市議員黃淑君表示，新生兒出生率下降，據去年下半年領媽媽手冊數量比起同期，仍呈現下降趨勢，市府應從根本解決問題，育兒成本高，除好孕專車外，現今多為雙薪家庭，市府要營造健全的育兒環境，協力家長照顧新生兒，才是最實際的支持。

市議員劉美芳說，好孕專車量能必須滾動調整，交通局要讓道路規畫更完善，設置更多合法上下車專區，讓好孕專車發揮便利孕婦的作用。在車資補貼的趟次上，還有增加空間，可給予孕婦更多優惠，善待每一名孕婦。