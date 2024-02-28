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北市YouBike前30分鐘免費上路 蔣萬安：上班日才是挑戰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市YouBike自2月28日起實施前30分鐘免費。本報資料照片
台北市YouBike自2月28日起實施前30分鐘免費。本報資料照片

台北市YouBike前30分鐘免費政策上路首日，正逢二二八紀念日假期，使用人數比平常還少。台北市長蔣萬安今表示，明天是政策實施後的第一個上班日，尖峰時段會是真正的考驗，已請相關單位密切監控、加調度人力

不少使用者在台北市租借YouBike時，碰過「無車可借、無柱可還」的狀況，YouBike前30分鐘免費政策上路後，市民相當憂心更難借、還車。

蔣萬安受訪時表示，今天無車可借的狀況比平常假日還要少，明天是政策實施後的第一個上班日，尖峰時段才是真正的考驗，已經要求相關單位密切監控，也請微笑單車公司增加調度車輛的人力，同時監控儀表版隨時掌握站點是否有無車可借、無柱可還的狀況。

交通局長謝銘鴻說，今天的借車數據要明天才有統計結果，包括租借次數、見車率等，目前沒有接到車輛借還惡化的狀況，也無扣款錯誤問題，今天有工作人員隨實監控借還車儀表板，有提醒要特別留意。

謝銘鴻表示，明天是政策實施後的首個上班日，過去可以掌握特定時間、部分站點的車輛狀況，在前30分鐘免費政策上路後，使用者的租借行為會稍微變化，使用率增加量、使用時間改變等數據，要繼續監控幾天，觀察行為變化，再去調整調度模式。

謝銘鴻強調，免費政策推出後，希望能夠讓使用率增加、降低馬路上的汽機車數量，現在要求見車率要達到90%，會要求微笑單車公司增加自行車調度人力。

人力 監控

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