228受難家屬徐光憶失蹤父親..常來新公園理由令人鼻酸

今天二二八，台北市長蔣萬安、前總統馬英九下午出席北市文化局在二二八公園舉辦的紀念追思活動，並邀受難家屬後代出席追思活動，二二八受難者徐征女兒徐光女士致詞時提及父親因二二八事件失蹤至今找不到遺體，是她最難過的地方，已經白髮斑斑高齡的她說，當年她知道父親不會再回來，會常回到這個新公園（二二八公園前身），因這是父親常帶她來的地方，小池塘還留下一張爸爸幫她拍的照片，令在場人士聽到都不禁鼻酸。

徐光也提到父親當年在台大教中文，沒有父親之後，母親要帶大她們幾個孩子更加辛苦，為了生活媽媽去台大醫院賣血，才剛好遇到過去跟父親學中文的台大醫師，後來這名醫師幫忙母親找到到病房教受日本教育的護士說中文的工作，才養活她們一家人。但在這樣的生活下，母親從來沒有怨天怨地，還要她不要哭，表示那是父親的理想。

徐光說，之所以能慢慢釋懷、讓她能開放心情去談二二八，是參與第一次在東吳大學辦的二二八追思音樂會，當時蔣萬安父親、外交部前部長蔣孝嚴有跟同仁提及一個外省人的受害家屬為何找不到？才輾轉找到她，當時收到蔣孝嚴送的帖子到東吳大學音樂室聽音樂，才慢慢開始釋懷二二八，對於二二八事件，她永遠不會忘記，是痛、是恨，不過有愛才能有和平，有和平就有一切的自由，並在致詞最後說，「我愛大家，也希望大家可以愛我。」

另名致詞到受難者王添灯外曾孫張四維也提到，小時候二二八公園對他來說，只是一個一般公園，二二八紀念日也只是個普通假日，不過隨著年紀增長，他藉由父母親戚的解釋、學校課本的了解，才知道二二八事件跟自己的深厚關係，包括許多社會菁英犧牲、家庭破碎，今天有機會在二二八當天致詞，希望經過這個慘痛事件後，能喚醒台灣人民對民主意識的重視。

他說，二二八事件成為歷史，不過轉型正義正在路上，希望二二八帶來的悲痛，要讓大家走出陰霾，，讓後代子孫珍惜這得來不易的自由。