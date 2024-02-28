2024靈鷲山四期教育全球徵文今起收件 分享學佛觸動

靈鷲山般若文教基金會2024「四期教育成佛有你」全球徵文活動，今天起開始收件。徵文分金句、短文和長文3大類別，可以用一句話寫下佛法對生命的觸動，或是透過文字分享生命遇見佛陀法寶的感動，成為幫助他人的力量，成就自利利他功德。

靈鷲山表示，四期教育是以佛陀的圓滿法教，信解佛陀成就的內證歷程，再印證自我生命的一種學習。這次徵文活動以靈鷲山成佛藍圖四期教育課程為主，徵件時間是今天起至6月28日，為期4個月。

徵文中的金句（slogan），主題是用一句話寫下佛法對生命的觸動。短文主題是用100字內，分享對「四期教育」之「心」的看見。長文主題是「自從我學了四期教育」，徵文辦法可上網（https://supr.link/vxBUT）查詢。