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2024靈鷲山四期教育全球徵文今起收件 分享學佛觸動

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
2024第3屆「四期教育成佛有你」全球徵文活動今起收件。圖為第2屆頒獎典禮。圖／靈鷲山佛教教團提供
2024第3屆「四期教育成佛有你」全球徵文活動今起收件。圖為第2屆頒獎典禮。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山般若文教基金會2024「四期教育成佛有你」全球徵文活動，今天起開始收件。徵文分金句、短文和長文3大類別，可以用一句話寫下佛法對生命的觸動，或是透過文字分享生命遇見佛陀法寶的感動，成為幫助他人的力量，成就自利利他功德。

靈鷲山表示，四期教育是以佛陀的圓滿法教，信解佛陀成就的內證歷程，再印證自我生命的一種學習。這次徵文活動以靈鷲山成佛藍圖四期教育課程為主，徵件時間是今天起至6月28日，為期4個月。

徵文中的金句（slogan），主題是用一句話寫下佛法對生命的觸動。短文主題是用100字內，分享對「四期教育」之「心」的看見。長文主題是「自從我學了四期教育」，徵文辦法可上網（https://supr.link/vxBUT）查詢。

靈鷲山指出，參與徵文比賽是實踐菩提道路的一種方式，通過這樣的參與，可以更深入體現法供養的精神，不論是否曾涉獵四期教育，也不論是剛剛接觸者，或是學習者、推廣者、服務者，或看見家人朋友學習四期教育的感動過程，都可分享人生遇見的精彩生命故事，大家一起在學佛的路上互相啟迪，共同成長，創造更和諧智慧的社會。

2024第3屆「四期教育成佛有你」全球徵文活動今起收件。圖為首屆徵文金獎得主曹文坪。 圖／靈鷲山佛教教團提供
2024第3屆「四期教育成佛有你」全球徵文活動今起收件。圖為首屆徵文金獎得主曹文坪。 圖／靈鷲山佛教教團提供
心道法師在四期教育課程勉勵大家，體證佛法是生命裡珍貴的寶物。圖／靈鷲山佛教教團提供
心道法師在四期教育課程勉勵大家，體證佛法是生命裡珍貴的寶物。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山四期教育全球徵文評審，期待作品字字間有佛法，行行間有感知。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山四期教育全球徵文評審，期待作品字字間有佛法，行行間有感知。圖／靈鷲山佛教教團提供

徵文 金句

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