新北「龍年寶寶」估增2成 孕婦憂好孕專車供不應求
近年新北新生兒人數下滑，從前年2.1萬人到去年約1.8萬人，今年逢龍年，「龍年效應」恐將大幅增加新生兒。新北好孕專車今年1月起延長使用至產後半年，有孕婦擔心若使用人數增加，是否會供不應求？社會局表示，預估今年將增加1至2成申請案，目前與市府合作車隊約1萬7500輛，尚未出現叫不到車情況。
新北市社會局2012年起推出「好孕專車」產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次，今年元旦起更延長至產後6個月。社會局統計，補貼方案自2012年開辦至今年2月共補助10萬8千527件。
一名林姓孕婦懷孕5個月，她表示，政府有提供這項政策補貼是好事，畢竟懷孕有時會不舒服，很難跟一般民眾一樣搭乘公車等大眾運輸，但今年龍年懷孕的人數也增加，希望不會壓縮到孕婦的使用量。
社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，今年遇到龍年，預估將增加1至2成之申請案，而今年起為因應新北鼓勵生育政策，並擴大使用效益，好孕專車放寬資格使用及乘車用途，申請人於預產期前提出申請，經市府審核通過符合補貼資格的孕婦，即可下載「我的新北市APP」，搭乘指定合作車隊。
蘇惠君表示，目前合作包括台灣大車隊、大都會、龍星、祥發大車隊等4大車隊，數量約1萬7500輛，往返醫療院所產檢及就醫使用，如申請人於預產期前使用乘車券趟次未達最高上限者，剩餘趟次得於預產期後6個月內，陪同嬰幼兒預防接種及就醫使用。
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