淡北道再施工交維計畫開說明會 民眾喊先蓋「這兩座橋」再談

備受雙北居民關心淡北道路施工期間交維方案，新北市府今派員出席台北市府主辦的地方說明會，新北市新工處到場向士林北投民眾說明相關方案，在場民眾提出先蓋好淡江大橋、關渡新橋再談淡北道，雙北市代表則尊重與會的民意意見，將作為後續適時調整相關配套措施參考。

淡北道工程新北市府在台北端交通維持計畫8度遭北市府退回，報告書中提到「施工路段服務水準」將長達525天尖峰時段為評比最差「F級」，引發居民擔憂，北市議員林延鳳表示新北市府明知施工會造成北投地區交通嚴重壅塞，提不出解方，調查研究與配套設計都亂寫遭北市府退回。

今天說明會中士林北投民眾也擔心淡北道導致車輛回堵，提出希望關渡新橋、淡江大橋通車後分散車流，再談淡北道路興建計畫。台北市交通局長謝銘鴻表示，對於民眾針對淡北道路交通影響的疑慮，會要求新北市依據環評承諾事項施作，並納入淡北道路交通專案小組列管。

新北市新工處副處長鄭立輝則說，淡水區人口數已突破19萬人，淡北道路是紓解台2線竹圍路廊重大交通建設，也是因應未來北投士林科技園區大量科技廠進駐的交通配套。根據專業交通單位分析，台北市大度路既有三個交通瓶頸點，分別是立德路大度路口、中央北路大度路口、關渡大橋交流道。