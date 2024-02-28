新北議會綠要開臨會 藍不以為然

新北市政府今年度公務預算已審過，還有收支皆超過千億的基金未審竣，因1月臨時會流會，議會民進黨團展開連署要求開臨時會，昨連署人數已過三分之一門檻，向議會遞交開會申請，預計29日安排程序委員會，3月5日舉行為期10天臨時會。國民黨團書記長陳偉杰說，4月就要舉行定期會，屆時再一次問清楚較得宜。

民進黨團提連署要開臨時會，國民黨團昨反擊說，1月臨時會審議基金預算，綠營退席才導致流會，「這次主張要開的也是民進黨，民進黨等於王法嗎？」無重大理由不應匆促開臨時會。

民進黨團總召張維倩指出，上次臨時會因藍綠對市長進議會專案報告意見相左流會，目前有上千億基金及附屬單位預算尚未審議完畢，建請市議會盡速開臨時會，確保市政順利進行。黨團幹事長廖宜琨表示，程序會國民黨仍占多數，呼籲藍營應讓程序通過開臨時會，監督市政不分藍綠。

陳偉杰表示，非正式會期時間，議員常排有地方服務或考察行程，未必能配合民進黨的即興政治要求，如果真的要開，民進黨議員務必全程待好待滿，不要遲到、早退或請假。

陳質疑，若民進黨團認為相關基金及附屬單位預算審議重要且急迫，農曆年前的臨時會就不該杯葛議事導致流會，一再要求開會，又設定政治攻防而不願意實質審查預算、達不成目的又操作流會，「這種政治操作難道是新北市長前哨戰？」

副書記長江怡臻指出，民進黨團提出不少新北近期重大事件，認為需要開臨時會討論，事實上市府都已在當下即時做明快處理，國民黨與無黨籍議員也充分監督，如果綠營議員認為做得不夠或不好，可直接要求市府改進。