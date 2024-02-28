貓空建置人行跨橋 變更用地通過

貓空地區為台北市郊觀光休憩勝地之一，主要聯外道路狹小不易拓寬，無專屬人行空間且停車空間不足，違停嚴重、人車爭道，當地里長以參與式預算提案建置「貓空人行跨越吊橋」，台北市都委會昨首度審議，從保護區、休閒農業特定專用區通過變更為交通用地，有委員對交通疏解有疑慮，主席李四川要求市府研議對策。

工務局大地處為優化人行環境、提升貓空觀光，擬在文山區的貓纜貓空站東側至天恩宮之間的保護區、休閒農業特定專用區，建置一座長390公尺、寬3.5公尺的斜張橋型式人行跨越橋，橋塔處設置景觀平台，土地徵購費與工程費共逾3億元，預計2027年完工，納入「三貓計畫 2.0」特色景點。

委員王秀娟昨在議會指出，西側樟樹步道的遊客量比較多，跨越橋設在較為迂迴的東側，現有路徑的休閒產業恐受影響；至於橋寬3.5公尺，作為人行步橋不需太寬，建議市府從輕量化去思考。

委員林莉萍指出，對於該橋是否能疏散貓空交通流量也存疑，反而可能將民眾從天恩宮吸引過來，意即增加交通流量、潛在堵塞問題，建議交通局應長遠觀察人潮。

委員薛昭信贊成該案，一個完整舒適的步行通道，應該可以解決部分問題，提醒仍需要完整交通計畫，例如「只上不下」或「只下不上」等規畫，才可以徹底解決。

大地處指出，將與交通局討論優化交通，現在東側觀光人潮較西側樟樹步道少，盼藉建置人行跨越橋引流；後續寬度設計是否減量會與在地溝通。都委會主席李四川裁示通過該案，但委員提及寬度減量、交通部分，要求大地處與交通局研擬，讓景觀橋達到觀光目的、紓解交通問題。