學校會議未邀學生 北市14校違法

高級中等教育法規定，學校應邀請學生出席「與學業、生活輔導、獎懲有關規章研訂或影響其畢業條件會議」，北市教育局統計，68所高中職有14所學校違法，未邀請學生出席，若學校未改善會以扣減獎、補助款懲處，直到改善為止；被點名的校方則回應，現在改善許多，會議都會邀學生代表出席。

違法的學校包括私立復興實驗高級中學、私立東方工商、私立喬治工商、私立強恕中學、私立靜修高中、私立文德女中、私立方濟高中、私立華岡藝校、私立薇閣高中、私立奎山實驗高中 、私立幼華高中、私立稻江高級護理家事職業學校、私立景文高級中學、私立靜心高級中學。

教育局指出，將函請部分未依法邀請學生代表出席校內會議私立高中職，3月18日前修正相關會議設置要點納入學生代表，維護學生權益。

議員何孟樺表示，舉凡校務會議、學生輔導工作委員會、課程發展委員會、學生獎懲委員會、服裝儀容委員會、防治校園霸凌因應小組及學生午餐供應委員會等，都在應該要邀學生參與會議範疇，若連最基本的依法行政都做不到，遑論要落實校園民主。

何孟樺要求，教育局必須督導各校在112學年度第二學期內改善，並通盤檢討學生代表的數量、比例是否符合「高級中等教育法」、「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」等相關法令。

教育局中等教育科長黃喬偉表示，學校沒有邀請學生，有可能是沒有留意到，教育局還是會持續宣導，法規有要求，就必須要有學生代表參與。若是私立學校沒有遵守規定，有可能會扣減獎／補助款、減班及減招等處罰。

薇閣高中回應，當初教育局調查時，因為輔導室的2場會議沒有回報，導致學務處承辦人員在填寫表單時誤以為沒有開會，但其實有開會也有學生參與，後續會和教育局說明是填寫錯誤。

文德女中校長陳清煌說，現在校務會議一定有學生代表，111學年度下學期、112學年度上學期都有，與學生有關的議案會要求班聯會代表出席，學校還會主動詢問學生意見。

幼華高中校長施博惠強調，學校一定依照主管機關規定辦理，校務會議都會有學生參與，與過去相比，已改善許多，以前是各班班長當代表，現在是由學生會長出席。