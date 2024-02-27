蔣萬安推都更5+2箭 北市都委會今通過防災都更獎勵案

台北市長蔣萬安去年宣布都更5+2箭，其中第6箭「防災型都更專案」，都發局研擬全市性都市計畫「擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」，推動耐震能力不足的危險建築物更新重建，今提送台北市都市計畫委員會審議通過。

更新處指出，該計畫是透過容積獎勵，鼓勵耐震不足建築物更新重建，適用對象為基地面積達1000平方公尺以上，且「經結構安全性能評估（初評或詳評皆可）ID值＜0.35」或「於『建築物耐震設計規範』訂定發布前（民國63年2月15日）領有使用執照」的合法建築物。

更新處也說，建築物重建後，應達結構安全、耐候減碳、都市減災、環境友善共4面向，以及耐震設計、綠建築、智慧建築等5條件的規畫設計，一次將獲核危險建築容積獎勵30%。

台北市都委會今審議，委員支持市府加速耐震能力不足建築物重建政策，也關切海砂屋是否可視為危險建築。至於總容積超過2倍上限須由北市都委會審議，都委會主委、副市長李四川授權都審會裁量，試行1年後再回來都委會檢討，該案最後通過。

都發局長王玉芬表示，北市面臨都市環境的挑戰，都更一直是市府積極協助、推動政策目標。新訂的危險建築物容積獎勵，主要協助耐震能力不足建築物加速改建，以達韌性城市、北市2050淨零排放政策目標，邁向低碳城市、永續與韌性的安全之都。

更新處長陳建華補充，海砂屋認定、耐震力不足認定是兩件事，雖然民眾建議海砂屋可等同於耐震能力不足，毋需另外鑑定，若兩種容積獎勵都想要，該鑑定還是要鑑定。他透露，該案今天通過，不少都更案若趕在都市更新建築容積獎勵辦法5月15日到期前，就能獲得兩種獎勵，預料近期都審案將增加。