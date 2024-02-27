貓空新景點390米長人行跨橋估2027年完工 北市都委會通過用地變更

貓空地區為台北市郊觀光休憩勝地之一，主要聯外道路狹小不易拓寬，無專屬人行空間且停車空間不足，違停嚴重、人車爭道，當地里長以參與式預算提案建置「貓空人行跨越吊橋」，北市府採納列入「三貓計畫 2.0」特色景點。台北市都委會今首度審議變更為交通用地通過，有委員對於交通疏解仍抱疑，主席李四川要求市府研議對策。

工務局大地處說，為優化人行環境、提升貓空觀光，擬在文山區的貓纜貓空站東側至天恩宮之間的保護區、休閒農業特定專用區，建置一座長390公尺、寬3.5公尺的斜張橋型式人行跨越橋，橋塔處設置景觀平台，土地徵購費與工程費共逾3億元，預計2027年完工，將與近年逐段完成的人車分道，形成環狀人行觀光路網。

因涉及都市計畫變更成交通用地，今提送都委會審議。委員王秀娟指出，西側樟樹步道的遊客量比較多，跨越僑設在較為迂迴的東側，現有路徑的休閒產業恐受影響；至於橋寬3.5公尺，作為人行步橋不需太寬，建議市府從輕量化去思考。

王秀娟認為，這種斜張橋跨越溪谷的人行跨越橋，類似天空步道，是增加亮點設施，但能否振興當地觀光、減少私人運具使用等，委員林莉萍對於該橋是否能疏散貓空交通流量也存疑，反而可能將民眾從天恩宮吸引過來，意即增加交通流量、潛在堵塞問題，建議交通局應長遠觀察人潮狀況。

委員薛昭信贊成該案，一個完整舒適的步行通道，應該可以解決部份問題，提醒仍需要完整交通計畫，例如「只上不下」或「只下步上」等規畫，才可以徹底解決。