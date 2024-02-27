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瑞芳爪峰里邊坡土石崩塌 地方盼盡速搶修

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里三爪子坑路265號周邊的道路邊坡坍塌，市議員林裔綺服務處就邀請相關單位現場會勘，盼以搶災的方式在最快時間內修復。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里三爪子坑路265號周邊的道路邊坡坍塌，市議員林裔綺服務處就邀請相關單位現場會勘，盼以搶災的方式在最快時間內修復。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區爪峰里三爪子坑路265號周邊的道路邊坡，因為遭受東北季風影響，長期雨水沖刷已經有坍塌的情形，恐影響住戶出入的安全，為此，今(27)日市議員林裔綺服務處就邀請相關單位現場會勘，盼以搶災的方式在最快時間內修復，保障民眾生命財產安全。

爪峰里里長簡明慧說，這裡的道路上下邊坡皆經過長時間沖刷，多次出現土石崩落，側溝排水不良恐造成路基流失，讓附近住戶人心惶惶，希望在還沒造成更大災害前，有關單位可以先來搶修，讓民眾安心。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，今天邀集相關單位到現場了解崩塌情形，初步了解道路邊坡的擋土牆建置不夠完整，沒有擋土牆的邊坡因為長期雨水沖刷，已經出現多次崩塌，嚴重影響到民眾出入安全及路基的鞏固，因此要求相關權責單位以最短時間內搶修。

瑞芳 議員

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