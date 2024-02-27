芝櫻醒春！浪漫粉紅櫻花季 三芝賞花健行迎新春

新北市三芝櫻花季將於3月9日至10日在三生步道登場！三芝區公所今年以象徵櫻花喚醒春天的「芝櫻醒春」為主題，規劃舞台表演、櫻花市集與櫻花風鈴DIY體驗，更配合附近青農拔白蘿蔔活動，以及在興華驛站與三芝故事館邀請藝術家布展，將帶給遊客更加豐富的賞櫻體驗。不論是喜愛櫻花的攝影愛好者，還是喜歡親近大自然的健行者，三芝櫻花季都能提供大大滿足。

沿著大坑溪兩岸修築而成的三生步道，種植著超過500株櫻花，遊客漫步其中，伴隨落櫻繽紛的景象，遠眺壯觀的大坑梯田，美不勝收。為期二天的櫻花季活動，三芝區公所邀請各界藝文團體，規畫互動劇場、歌手演唱、音樂饗宴等舞台表演，讓遊客在賞櫻的同時，感受多元藝文的魅力。而櫻花市集與三和社區希望市集，可在此品嚐到在地新鮮的農特產品。最後，不容錯過的夜櫻裝置藝術，帶給遊客在夜色中感受不同白日的浪漫氛圍。

三芝區長賴小萍表示，為深度融入農村藝文與低碳旅遊，今年櫻花季將帶來各項精彩的活動。有賞櫻健行闖關趣，邀請遊客一邊賞花一邊運動，通過關卡可以獲得1點獎勵，集滿兩點可獲得櫻花市集25元兌換券乙張，集滿3點可獲得25元兌換券2張。還有網美日式浴衣體驗區提供時尚與美景的絕佳結合，讓大家可以盡情在櫻花林中拍攝獨一無二的美照，營造難忘回憶。

此外，三芝興華驛站於活動開幕當天，將邀請八甲窯許俊翔、十八份窯林育生、柴燒陶藝洪健源、木子盛陶藝工作室李振盛、木雕工藝師曾俊豪與陶藝教師吳德賢，讓藝術融入生活，歡迎遊客賞櫻之餘，不妨到興華驛站觀展，陶冶藝術性情。

三芝區長賴小萍說，除了櫻花盛開的美景外，三芝還有許多值得一遊的景點。像是芝蘭公園海上觀景平台以及興華驛站的軍旅風貌體驗區都是遊客們不容錯過的地方。趁著連假的花季，三芝區公所誠摯邀請民眾一同前來，共同欣賞這片春日的粉色童話，共度美好時光。