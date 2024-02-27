新北議會綠營昔退席流會…今要求速開臨時會 藍批：跟黃國昌沒兩樣

新北市議會民進黨團提出連署盡速召開臨時會，國民黨團今反擊，年初1月臨時會審議基金預算，綠營退席才導致流會，這次要開的也是民進黨，民進黨等於王法嗎？無重大理由不應再匆促召開臨時會。也有藍營議員認為，民進黨團應依新北市議會議事程序進行開會籌備事宜，而非一味對外發布訊息，執意如此作法，那跟立委黃國昌自己召開政黨協商有什麼兩樣？

民進黨團總召張維倩指出，上次臨時會因藍綠對市長進議會專案報告意見相左流會，目前還有上千億基金及附屬單位預算尚未審議完畢，建請新北市議會盡速召開臨時會，確保市政順利進行，並保障市民的權益。

國民黨團書記長陳偉杰說，非正式會期時間，每位議員都有地方服務或外出考察參訪的行程，未必能配合民進黨的即興政治要求。上次不開的是民進黨，這次要開的也是民進黨，民進黨就等於王法嗎？如果真的要開，這次臨時會民進黨議員務必全程待好待滿，不要遲到早退請假。

陳偉杰說，如果民進黨團認為相關基金及附屬單位預算的審議十分重要且急迫，那農曆年前的臨時會就不該杯葛議事，導致流會，一再的要求開會，又設定政治攻防而不願意實質審查預算、達不成目的又操作流會，這種政治操作難道是蘇系新北市長前哨戰？

副書記長江怡臻指出，民進黨團提出不少新北市近期重大事件，認為需要開臨時會來討論，但事實上新北市府都已經在當下即時做出明快處理，國民黨與無黨籍議員也充分監督協助，如果民進黨議員認為做得不夠或不好，可以直接要求市府改進。

副書記長呂家愷也表示，各項預算的編列、審查、動支有法定程序，議會年初即公告113年預定時間表，民進黨團應依照新北市議會議事程序進行開會籌備事宜，而非一味對外發布訊息，執意如此作法，那跟立委黃國昌自己召開政黨協商有什麼兩樣？