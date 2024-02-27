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新北議會民進黨團連署要求開臨時會 預計3月5日舉行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今年1月臨時會，因為藍綠協商破裂，臨時會流會作收。本報資料照片
新北市議會今年1月臨時會，因為藍綠協商破裂，臨時會流會作收。本報資料照片

新北市議會民進黨團連署要求議會舉行臨時會，今天中午送交議會議事組，預計29日舉行程序委員會，3月5日開會。民進黨團總召張維倩表示，上次臨時會因藍綠對市長進議會專案報告意見相左流會，目前還有基金及附屬單位預算尚未審議完畢，建請新北市議會盡速召開臨時會，確保市政順利進行，並保障市民的權益。

張維倩說，尚未審竣預算包括21個特種基金計畫涉及總收入高達1174.17億元，總支出核列1127.56億元，但議會與市府至今都尚未有召開臨時會的規畫，民進黨團本於職權依照地方制度法連署召開臨時會。

副召張錦豪表示，侯友宜去年請假113天，過往民進黨團極力促成溝通的管道，請侯友宜市長到議會來做報告，面對市民關切的問題，侯市府不能充耳不聞，113年都過了一大半基金預算居然還沒通過，選舉都已結束了，侯市府不能再繼續放年假，也呼籲國民黨切勿仗多數暴力，輾壓人民的聲音進入市府的機會。

幹事長廖宜琨表示，召開臨時會希望能將113年度預算處理完畢不要再拖，今日民進黨聯署人數通過召開臨時會，2月29日進入程序會排程，但程序會國民黨仍佔多數，呼籲國民黨團應讓程序通過召開臨時會，監督市政不分藍綠。

廖宜琨也說，定期會訂於4月底，這段期間新北市發生許多事情如學生割喉案、公托口罩窒息案、深坑大火惡臭、殯葬處及警消收賄案等等，希望侯市長可以在臨時會開會時多多與議員溝通交流。

書記長陳乃瑜表示，經常看到侯友宜在媒體上說要加倍努力，卻不見市府的積極誠意及態度。地方建設不分藍綠白，所有的政黨歧異應該放下，不讓地方建設有所中斷或不精進，新的一年希望新北在府會之間有新氣象，讓新北更好。

國民黨團書記長陳偉杰稍早表示，尊重民進黨團連署，但4月就要舉行定期會，他認為目前短時間內要先把市政做好，把議題整理好，4月再好好一次問清楚，會比較得宜；且民進黨團相關議題，市府也都有即時處理與說明，並展開調整檢討，與其花時間紙上談兵，不如實際好好去做，民眾才會有感。

陳偉杰也說，1月份臨時會國民黨團有意舉行，但當初清點人數離場的也是民進黨議員，現在又說要開臨時會，令人摸不清頭緒，如果要開會，就好好審預算，不要到時又失焦。

國民黨 民進黨

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