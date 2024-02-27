大巨蛋分潤遠雄槓北市府 蔣萬安：市民權益興利共榮取平衡

日本職棒讀賣巨人隊周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，但市府上周發函遠雄，告知國際表演賽屬「商業性活動」不符合「國際性職棒賽事」，須繳納千分之6分潤金給市府，遠雄副總經理楊舜欽昨批評市府「將交流賽當泰勒絲演唱會」。市長蔣萬安今天說，市府要在捍衛市民權益，及興利共榮間找到一個平衡。並指遠雄透過媒體批評釐清事實是沒有幫助，還是應回歸規定、契約以及機制，看怎麼做更為合理。

對於遠雄不滿北市府將日本職棒讀賣巨人隊周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，認定為商業性活動，蔣萬安今天上午出席YouBike恢復前30分鐘免費政策記者會受訪說，台北大巨蛋是BOT案，所以就應該要提供最好的服務。

蔣說，北市府除了秉持這樣的精神，那要在捍衛市民權益，以及興利共榮之間找到一個平衡，所以遠雄既然昨天也說台北市政府跟遠雄是夥伴關係，透過媒體的批評釐清事實是沒有幫助，所以一切都還是應該要回歸到相關的規定、契約以及機制，好好審慎研究，看怎麼做更為合理。

蔣說，所以北市府不是要思考千分之六的利益，而是要思考千千萬萬的球迷，市府絕對歡迎國際的賽事能夠在台北大巨蛋舉辦，並且竭誠歡迎，也希望大巨蛋從去年底正式開幕啟用之後，能夠愈營運愈好，市府絕對展開雙臂歡迎運動賽事的舉行。

對於未來運動賽事如何界定？蔣萬安說，這個都會有一套機制，一切回歸到契約相關規定以及機制來運作。