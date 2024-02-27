新北議會民進黨團連署過門檻 今遞交臨時會開會請求

新北市府今年度公務預算雖已審過，但還有收支皆超過千億的基金尚未審竣，由於今年一月臨時會流會，議會民進黨團展開連署要求舉行臨時會，今天連署人數已過三分之一門檻，中午就會向議會遞交開會申請，預計29日舉行程序委員會，3月4日舉行為期10天臨時會。

新北市議會祕書長陳王正源指出，臨時會召開有三種方式，第一種是由議長主動召集，第二個則是由市府提出請求，第三種則是由議員三分之一人數（22人）連署，連署通過後，必須要在十天內舉行臨時會。

新北市議會民進黨團在近期展開連署，昨日人數約18人，今天連署人數已經達22人，民進黨團今天中午就會向議會議事組遞交開會申請，預計29日就會舉行程序委員會，由於新一屆程序委員會尚未出爐，本次程序委員會會由上屆程序委員會審議，議事人員透露，因為是連署的形式，臨時會確定會舉行，最快就是3月4日開會。

據了解，民進黨團連署書內容主要目的是審查2024年度基金預算，不過臨時會第一天議程，會提出變更希望能邀請市長到議會專案報告。

新北市議會黨團總召張維倩昨天表示，除了要盡快審竣今年度基金預算，今年預算是史上最高，希望侯能到議會補充報告，也有議員認為，近期包括殯葬處貪瀆案、果菜公司弊案、國中生割喉案、深坑大火案，都希望市府能夠說明清楚，盼比照北市讓市長到議會報告成為常態。

國民黨團書記長陳偉杰表示，尊重民進黨團連署，但過往經驗較少在3月開會，主要不管藍綠議員3月會有很多人安排出國考察和私人行程，到時程序委員會會再充分溝通。

陳偉杰說，民進黨團要求預算報告，但4月就要舉行定期會，他認為目前短時間內要先把市政做好，把議題整理好，4月再好好一次問清楚，會比較得宜。

且民進黨團相關議題，市府也都有即時處理與說明，並展開調整檢討，與其花時間紙上談兵，不如實際好好去做，民眾才會有感。

陳偉杰也說，1月份臨時會國民黨團有意舉行，但當初清點人數離場的也是民進黨議員，現在又說要開臨時會，令人摸不清頭緒，如果要開會，就好好審預算，不要到時又失焦。