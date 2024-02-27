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預告228陳抗？團體黑底白字稱蔣家沒道歉 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，面對陳抗，北市府都是抱持台灣社會是一個多元民主的開放社會，所以對於各項不同的意見，多元的聲音，他都願意傾聽。記者林麗玉／攝影
蔣萬安說，面對陳抗，北市府都是抱持台灣社會是一個多元民主的開放社會，所以對於各項不同的意見，多元的聲音，他都願意傾聽。記者林麗玉／攝影

明天就是二二八紀念日，今年北市府二二八紀念活動將在明天下午舉行，以音樂會形式辦追思活動，由於去年蔣萬安第一年以市長身分出席228活動時，有陳抗團體鬧場，今年也有團體在臉書預告，會著深色衣褲、帶百合花參與。對此，蔣萬安今說，北市府抱持台灣社會是一個多元民主的開放社會，所以對各項不同意見表達，多元聲音，他都願意傾聽。

蔣萬安說，只要是在尊重家屬及後人的前提下，北市府都願意聆聽，市府也會持續推動各項方方面面、人權教育的紀念活動。

據了解，今年的北市府二二八紀念活動，除蔣萬安、前總統馬英九等人都會出席。蔣萬安今天上午主持YouBike前30分鐘免費政策記者會前受訪表示，二二八對台北市政府來講，不會是只是一天的紀念，其實在日常市府相關政策，不管是人權教育，各項史料書籍的出版，以及多元理念的落實，都會持續做。

蔣說，對於和家屬的會面，北市府會用不同形式來進行，228當天下午，北市府會固定舉辦的紀念活動，他也都會出席。

至於有團體已經預告明天會身著深色衣褲、帶百合花參與活動，面對可能的陳抗，蔣說，北市府都是抱持台灣社會是一個多元民主的開放社會，所以對於各項不同的意見，多元的聲音，市府都願意傾聽，只要是在尊重家屬以及後人的前提之下，接下來也會持續推動各項方方面面、人權教育各項的紀念活動。

有團體昨天在臉書粉專預告，會身著深色衣褲、帶百合花參與活動，並以黑底白字稱「蔣家沒有道歉」字眼。圖／引用自臉書社群
有團體昨天在臉書粉專預告，會身著深色衣褲、帶百合花參與活動，並以黑底白字稱「蔣家沒有道歉」字眼。圖／引用自臉書社群

人權 北市 蔣萬安

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