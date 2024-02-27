當「襄迷」太座知道嗎？蔣萬安急撇：冤有頭債有主…我是「亘迷」

味全龍昨天宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安也留言「妳來到台北主場了嗎？真的不敢『襄』信！代表台北市歡迎妳，一起為台北的榮耀而戰！」引發網友調侃「市長，太座安了嗎？」蔣萬安今天說自己雖然是味全龍迷，三度強調他是「亘迷（太太石舫亘）」、「亘粉」。

蔣萬安今天也還原真相，表示昨天留言是市府發言人殷瑋當小編去留言的，所以這件事「冤有頭債有主」，「殷太太應該要請發言人好好交代，謝謝大家，給我這個機會鄭重說明，再度強調『我是亘粉』」。

對於被網友指為是襄粉，還被調侃「太座安了嗎？」蔣萬安今天說，大家都知道他是資深龍迷，他就是龍迷，這跟是不是襄迷沒關係，所以絕對支持味全龍各方面，不管是球員、球隊應援團，「當然我是亘迷(太太石舫亘)、亘粉。」不過蔣也說，這件事情「冤有頭債有主」，殷太太應該要請發言人好好去交代，謝謝大家，給他這個機會去鄭重說明。