民盼與家人在一起…中和納骨塔飽和 新北月底啟動都計增櫃位

建於1981年的中和納骨塔，目前櫃位30181個及牌位4136個，使用率分別達99%及100%，為滿足中、永和等周邊民眾需求興建第二納骨塔並於月底啟動都計變更，議員張嘉玲樂見新建第二納骨塔，也提醒南勢角聯外交通也需調整避免掃墓人潮塞車。

新北市殯葬處為擴建中和納骨塔放寬使用強度，啟動都市計畫變更，2月29日起至3月29日辦理公開展覽，並於3月14日舉辦說明會，未來預計增加環保葬區、3千個牌位及2萬5千個櫃位。建物規畫地上6層、地下2層，汽車格至少24格、機車46格，於2026年完工。

都市計畫變更的墓地用地，位於中和區興南路三段52巷38號，現為中和納骨塔使用，面積約0.82公頃。城鄉局長黃國峰表示，納骨塔使用墓地建蔽率及容積率提高至40%、160%可擴大服務周邊地區民眾及多元化殯葬方式。為鼓勵經營環保葬，也放寬土地使用管制法定空地得做為納骨塔得作環保自然葬使用。

新北市議員張嘉玲則表示，中和納骨塔使用上確實有強烈需求，時常接受到市民陳情希望塔位能跟家人放在一起，市府計畫興建第二納骨塔讓市民需求獲得解決樂見其成。

張嘉玲說，但南勢角交通壅塞問題嚴重，特別是過年、清明等重要節日，南勢地區像大型停車場一樣動彈不得，有新公設是好事，但希望市府要即早規劃交通及配套措施，南勢角聯外道路已喊了多年，但都只聞樓梯響沒有動作，市府應積極推動提早因應交通問題，不要因未能即早因應，反而給地方造成更大的交通難題。