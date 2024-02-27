快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民盼與家人在一起…中和納骨塔飽和 新北月底啟動都計增櫃位

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和第二納骨塔基地現況圖。圖／新北市城鄉局提供
中和第二納骨塔基地現況圖。圖／新北市城鄉局提供

建於1981年的中和納骨塔，目前櫃位30181個及牌位4136個，使用率分別達99%及100%，為滿足中、永和等周邊民眾需求興建第二納骨塔並於月底啟動都計變更，議員張嘉玲樂見新建第二納骨塔，也提醒南勢角聯外交通也需調整避免掃墓人潮塞車。

新北市殯葬處為擴建中和納骨塔放寬使用強度，啟動都市計畫變更，2月29日起至3月29日辦理公開展覽，並於3月14日舉辦說明會，未來預計增加環保葬區、3千個牌位及2萬5千個櫃位。建物規畫地上6層、地下2層，汽車格至少24格、機車46格，於2026年完工。

都市計畫變更的墓地用地，位於中和區興南路三段52巷38號，現為中和納骨塔使用，面積約0.82公頃。城鄉局長黃國峰表示，納骨塔使用墓地建蔽率及容積率提高至40%、160%可擴大服務周邊地區民眾及多元化殯葬方式。為鼓勵經營環保葬，也放寬土地使用管制法定空地得做為納骨塔得作環保自然葬使用。

新北市議員張嘉玲則表示，中和納骨塔使用上確實有強烈需求，時常接受到市民陳情希望塔位能跟家人放在一起，市府計畫興建第二納骨塔讓市民需求獲得解決樂見其成。

張嘉玲說，但南勢角交通壅塞問題嚴重，特別是過年、清明等重要節日，南勢地區像大型停車場一樣動彈不得，有新公設是好事，但希望市府要即早規劃交通及配套措施，南勢角聯外道路已喊了多年，但都只聞樓梯響沒有動作，市府應積極推動提早因應交通問題，不要因未能即早因應，反而給地方造成更大的交通難題。

中和第二納骨塔示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和第二納骨塔示意圖。圖／新北市城鄉局提供

南勢角 納骨塔

延伸閱讀

新北泰山降壓停水影響近7千戶 周六4處水車待命

中和通檢將11.8頃公園成保護區引反彈 新北市府改部分維持

合力提高OHCA患者救活率 新北消防與台北醫院攜手救命

禮廳、納骨塔供給量不足 竹東將啟動評估擴大殯葬園區

相關新聞

YouBike前30分鐘免費 北市228上路

台北市長蔣萬安選舉政見「YouBike前30分鐘免費」明天將上路。不過有使用者憂恐無車可借，交通局表示，YouBike理...

新北議會民進黨團連署過門檻 今遞交臨時會開會請求

新北市府今年度公務預算雖已審過，但還有收支皆超過千億的基金尚未審竣，由於今年一月臨時會流會，議會民進黨團展開連署要求舉行...

預告228陳抗？團體黑底白字稱蔣家沒道歉 蔣萬安回應了

明天就是二二八紀念日，今年北市府二二八紀念活動將在明天下午舉行，以音樂會形式辦追思活動，由於去年蔣萬安第一年以市長身分出...

往內湖不再塞車！汐東線要徑工程道路拓寬 中央今通過

捷運汐東線備受關注，要徑工程用地吉林街與福德三路道路目前道路寬度僅6至8公尺，往內湖方向易有交通壅塞狀況，新北捷運局要將...

當「襄迷」太座知道嗎？蔣萬安急撇：冤有頭債有主…我是「亘迷」

味全龍昨天宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安也留言「妳...

民盼與家人在一起…中和納骨塔飽和 新北月底啟動都計增櫃位

建於1981年的中和納骨塔，目前櫃位30181個及牌位4136個，使用率分別達99%及100%，為滿足中、永和等周邊民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。