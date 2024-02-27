木新市場改建提9處用地 說明會多派人馬互搶麥場面火爆

台北市文山區木新市場改建議題爭論已久，北市市場處昨晚舉行說明會提出9處場址，但各里長、里民對於中繼市場要設在里內反彈聲浪大，加上攤商也到場表示，年限未到反對改建，各方來回互嗆，場面火爆。市場處表示，地點尚未定案，說明會是要聽取里民及攤商意見，作為評估依據，會持續蒐集地方意見，提出可能方案。

木新市場於1982年建成，4年後增建2樓作為區民活動中心等用途，共有2層樓，但2樓遭檢測氯離子過高，且近年陸續出現天花板區域塌陷問題，在地有里民認為，雖改建年限仍未到，但建物有安全性疑慮，應即刻改建，市府也正評估適合中繼點。

市場處表示，並評估後，提出9處作為中繼點處，包含實踐國中停車場、樟新停車場基地、樟興公園、木新公園、木柵運動公園、樟新公園、樟樹公園、實踐國小對面空地、忠順公園等，地點含括樟文、樟林、樟樹、樟新、忠順里內空地及公園，各里長、里民都提出疑慮，如鼠患問題、綠地減少等，反對設在自己里內，更質疑市場處選址標準依據。

說明會上木新市場攤販也到場，強烈反對市場改建，攤販直言，市場改建年限還有10年，為何要如此著急改建，若只因2樓氯離子過高就改建，「乾脆2樓打掉就好」；現場居民直接反嗆「安全你說的算嗎」、「砸死人你負責嗎？」現場兩派人馬互嗆，發言環節甚至互搶麥克風，場面火爆。

木新市場攤商自治會會長劉素琴表示，2014年耐震檢測數據皆正常，先前先曾花費百萬耐震補強，多年來刮風、下雨建物也無損，僅二樓因頂樓有一小部分種植菜葉澆水，導致屋頂漏水、石塊掉落並不嚴重，所有攤商不希望遷移，盼能到改建年限到期後再談。

議員曾獻瑩表示，市場處雖提出多個中繼地，但未將選址標準與周邊里民溝通，說明會各方意見還是很多，應盡快邀集周邊里里長、意見領袖、攤商代表，大家坐下來談，不論現階段要不要改建，都應找出最好的因應對策，否則衝突僅會越來越大。