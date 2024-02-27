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讀賣巨人大巨蛋友誼賽分潤金爭議 遠雄槓北市府

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北報導

日本職棒讀賣巨人隊周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，但市府上周發函遠雄，告知國際表演賽屬「商業性活動」不符合「國際性職棒賽事」，須繳納千分之6分潤金給市府，遠雄副總經理楊舜欽昨批評市府「將交流賽當泰勒絲演唱會」，與球迷、市場認知有很大落差。北市府回應，該比賽屬友誼賽，且對外售票具商業性質，若遠雄有意見可透過機制申覆。

楊舜欽表示，遠雄站在BOT契約方立場，希望知道市府對各類賽事認定的標準，非先鼓勵廠商承接舉辦後，又對賽事性質認定刁難，除了台日交流賽，未來中職明星賽、熱身賽，標準究竟誰認定？認定後找誰申覆。至於遠雄須把收入的千分之6分潤金繳給市府，受益分潤問題不是那麼重要，重要是雙方信任機制，不能事前事後態度不一樣。

北市府回應，樂見台灣及國際棒球隊來大巨蛋辦正式性比賽，符合「國際性、全國性、全市性、職棒等職業賽事」，但巨人隊賽事屬友誼賽性質，非正式性國際比賽，且有對外售票，若遠雄對市府決定有意見，可透過機制申覆。

議員許淑華表示，北市府應重新研議「國際賽事」定義，不清楚的認定可能導致賽事成本轉嫁到消費者。楊舜欽表示，分潤抽成是市府跟遠雄收錢，主辦單位來跟遠雄提案時，遠雄會告知既有成本有哪些，談判價金也會有不一樣標準，就看主辦方願不願意接受，會不會影響票價要看主辦單位如何定價。

北市 大巨蛋 機制

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