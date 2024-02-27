YouBike前30分鐘免費 北市228上路

台北市長蔣萬安選舉政見「YouBike前30分鐘免費」明天將上路。不過有使用者憂恐無車可借，交通局表示，YouBike理想周轉率為6（每車每日借用次數），去年5月增加投入1780輛後見車率約80%，也就是1小時內48分鐘有車；去年9月周轉率上升到11，無車可借狀況加劇；去年12月再投入1500輛，見車率為90%、周轉率降至7.9；今年2月底前會再投入2000輛。

台北市長蔣萬安前年參選時提出「YouBike前30分鐘免費」政見，上任後經過多次測試、投入車輛後，將於2月28日實施前30分鐘免費，今天蔣萬安及交通局將舉行記者會，說明實施內容。

通勤族陳小姐說，前30分鐘免費立意良善，長期下來能省一筆錢，但上、下班尖峰偶爾還是有借不到車的狀況，希望政府能在熱門站點隨時派員調度，才不會讓美意被怨聲載道。

議員李明賢表示，交通局與資訊局合作透過大數據調度車輛，見車率的確有提高，但數據與使用者感受不同，尤其捷運周遭熱點如板南、信義線等仍有無車可借、無柱可還，建議交通局仍要增加調度人力，減少上路初期的民怨陣痛期。

議員陳宥丞說，該政策可能會排擠尖峰時間真正有需求的使用者，讓綠運輸的最後一哩路美意消失。交通局現在把周轉率改為見車率，但無論什麼名詞，都持續發生無車可借、無處可還，去年蔣萬安挾國民黨執政優勢通過預算，但仍有附帶決議，若見車率無法有效改善，又收到投訴，就必須重新檢討前30分鐘免費政策。

議員林延鳳認為，現在問題是缺人不是缺車，現況調度人力不足，只怕使用者將更常面對「空空如也」的站點。她強調，蔣市府不該在「沒有配套與具體問題改善佐證」的前提下，貿然推動「前30分鐘免費」，否則花大錢卻淪為「反效果」，將造成更大衝擊與民怨。

交通局回應，本月底前會再投入2000輛車；調度人力部分，會請微笑單車招募更多人力，提高調度量能。