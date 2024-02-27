平溪附幼遊樂場開箱 融入天燈、鐵道文化

遊樂場是孩童玩樂天堂，為讓家長放心讓孩子玩，新北市公立學校遊樂場2019年均已取得合格檢驗證明，並定期3年檢驗，挹注1億1000萬，迄今改善216所幼兒園。平溪國小附設幼兒園特色遊樂場昨開箱，融入平溪天燈、鐵道文化，2至12歲學童皆可使用。

新北市第16座幼兒園特色遊樂場啟用，平溪國小附設幼兒園以天燈元素為發想，打造天燈造型溜滑梯，遊戲區分有兩大區塊，天燈遊具區設置逾2層樓高的高塔、螺旋式雙滑梯、攀爬索及隧道等；另一為火車遊具區，以平溪鐵道線為意象，設有平衡木、木樁、攀爬牆等，透過多元形式遊具，提供孩子前庭覺刺激、平衡、攀爬與匍匐等身體協調訓練，滿足分齡學童不同能力需求。

平溪里里長高文城稱讚學校用心，把平溪天燈、鐵道、孝子山還有防空洞等特色，統統帶進遊戲場，不只小朋友喜歡，也擄獲大人的心。平溪國小校長黃珮琇說，平溪國小原有遊戲場老舊破損，新式遊戲場通風散熱性佳，小礫石鋪面透水性也好，融入鐵道火車、天燈等地景，成為學校實施校訂課程時最佳學習場域。

幼兒園幼生闕小真說，很喜歡遊戲場裡厚厚小礫石堆，像踩在雪中；低年級學生睿睿認為，天燈遊戲場造型很酷，大小天燈的溜滑梯，中間還有一座網橋相連，環境很安全。