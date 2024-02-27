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中和通檢11.8公頃公園變保護區 引反彈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市中和第6公墓2017年遷葬，現為2.9公頃的員山公園，緊鄰公園數十門私墓仍未遷葬，有礙觀瞻也影響公園用地開闢。城鄉局近年通檢公設保留地，將11.8公頃公園用地變更為保護區盼綠化私墓，引發地主反彈。城鄉局說，後續將部分坡度較緩區域維持公園用地，地主較能接受，近期送內政部都委會審議。

中和第6公墓2017年完成遷葬、整地，與舊有員山公園整併，占地2.9公頃，公園內有鞦韆區、遊逸之丘、城堡溜索、超長溜滑梯及超長滑草坡，是員山公園熱門設施。緊鄰公園仍有數十門私墓遲未遷葬，影響觀瞻，也讓公園用地無法開闢。

城鄉局近年啟動中和主要計畫通盤檢討，其中11.8公頃文中小用地及南側公園用地，考量現況公園用地未完全開闢，且未開闢範圍多為私墓、地形陡峭，非優先開闢標的，變更為保護區。不少地主反彈，認為範圍內並非所有都是陡峭山坡地，全數歸為保護區不合理，且保護區無法容積轉移，這些地將成廢地。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，原本將11.8公頃公園用地變保護區，地主陳情指範圍內有三級坡、四級坡，依檢討變更原則，三級坡以下部分維持公園用地，四級以上變更為保護區，維持公園用地仍有容積轉移資格，地主反彈聲浪變小，市都委會已通過，現正修改書圖，近期將報內政部都委會審議。

市議員張維倩說，目前市都委會已通過，但內政部都委會審議最少要1、2年，盼能加速通檢進度。

私墓如何遷移成棘手問題，許說，這須由地主處理，市府無法插手，頂多協助公告遷墓。積穗里長陳致廷說，私墓散落在附近，有些是地主的祖先，也有的是所有權人不同意，遷移困難。

保護區 內政部

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