三芝巴拉卡線社巴試營運 地方試乘檢視路線內容

為要照顧山區民眾的通勤，新北市議員鄭宇恩、三芝區公所與興華里長積極推動巴拉卡公路的社區巴士，三芝市區經由二子坪的社區巴士在元宵節宣布試營運，新北市議員鄭宇恩、里長與區長也在當天試乘，要來檢視路線的內容，調整更好的營運方式提供給民眾好的通勤服務內容。

市議員鄭宇恩指出，這趟幸福巴士啟航從三芝市區到二子坪，服務山區的住戶通勤，這趟試營運的試乘就是要來看看有沒有需要調整的地方，未來也將積極的爭取中央的經費，讓這路線能夠常態營運，不論是通勤或是觀光目的，都要讓鄉親感受到生活更便利。

三芝區長賴小萍表示，這是新北首例社區巴士備有4輪代步車位的路線，而三芝市區經由巴拉卡公路到二子坪全程約7.1公里的路線，由於過去一直都沒有大眾運輸工具可以搭乘，因此當地居民都相當期待，這次透過試乘要來改善、調整不足的地方，現在正是適逢花季期間民眾可以多加利用，而未來會持續爭取經費運行，要讓不論是居民下山採買或是遊客上山都很便利。

陽管處副處長黃秀萍說，這條路線造福不論是上山或是下山的民眾，除此之外，大眾運輸的設置，也減少了民眾自行開車對環境與生態所造成的負擔，是一樣政策三贏的局面，很感謝議員、里長與區公所的爭取。

巴拉卡線社區巴士服務從2月24日到3月31日每週六、日，上、下午各一班固定班次，地方也期待未來能夠爭取到中央的預算，讓巴拉卡線社區巴士能夠常態的營運並且增加班次，讓不論是通勤或是觀光都可以更加的方便。