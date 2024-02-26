淡水公所發放元宵小提燈 小龍現身民眾搶合照
新北市政府推出今年度龍年小提燈，各區公所都在上星期發送，而淡水區長巫宗仁為讓發燈籠變得更有趣味，在市民聯合服務中心一樓大廳，由公所同仁穿上非常火紅的小龍服裝，有神龍擺尾、翼手龍及覇王龍，許多小朋友看到也搶著與小龍拍照。
淡水區長巫宗仁表示，新北市今年的龍年小提燈，不僅造型帥氣，還可以變身成小朋友喜歡的神龍擺尾、翼手龍及覇王龍，三種龍一次滿足可以有三種組合，也讓現場排隊民眾大排長龍，都要來領取今年鴻運龍來小提燈。
區長巫宗仁指出，公所同仁非常用心，特別變身成為福氣小龍，在一旁與區長一起發燈籠，許多小朋友看到也搶著與小龍拍照，提燈以紙雕創作結合科技、環保、創新，象徵保健康、照顧市民的社會福利政策，而現場也吸引許多民眾前來排隊領取，相當有元宵節氣氛。
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