多雨潮濕 雙溪新基里設良心傘獲民眾好評

雙溪區位處東北角地區，一年下雨的天數幾乎有三分之二，不過偶有突發性下雨，讓民眾往往措手不及，沒有雨具而淋成落湯雞，因此新基里里長蘇虹如就在里辦公處前擺放近二十支的良心傘，讓有需要的民眾可以隨時借用，也希望大家借用後能歸還，讓更多人可以使用到良心傘，不少民眾對於此舉也紛紛說讚。

雙溪火車站就位在雙溪新基里，里長蘇虹如有感於常遇到突然下雨，民眾沒有帶雨具，就到里辦公處借雨傘的情形，就興起設置良心傘的想法，剛好隔壁的雜貨店結束營業，店家半買半相送的將雨傘全數給里長，用行動支持里長著善舉，讓里長著實感動。

新基里里長蘇虹如說，由於真的遇過太多民眾借雨傘的情形，因此就在里辦公室門口設置了二十支的良心傘，讓民眾臨時有需要的時候可以借用，目前借用況狀很不錯，民眾也都有歸還，讓這些良心傘的可以循環利用，造福更多人。