新北燈會剩7天 三重先嗇宮燈會同步延至3月3日

新北燈會吸引超過200萬人次造訪，三重三級古蹟先嗇宮同步舉辦燈會，配合新北燈會，除了在新北燈會展場設展，也在先嗇宮與周邊設置傳統大型花燈，先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮花燈展原本只展至元宵節，但因為參與民眾熱烈，已同步延至3月3日，歡迎民眾一起來參與。

李乾龍表示，先嗇宮每年都有舉辦燈會，今年除了配合新北市府在河堤設置壯觀花燈，配合先嗇宮270年，今年還特別妙前方園區準備為考生祈福的「魚躍龍門」「獨佔鰲頭」，後面還有文昌殿，考生來就送狀元餅、智慧餅，讓考生到考場妙筆生花，每晚6時至10時亮燈。