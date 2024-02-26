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挹注1.1億改善216處遊樂場 平溪附幼天燈溜滑梯今開箱

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供
平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供

遊樂場是孩童玩樂天堂，為讓家長放心讓孩子玩，新北市公校遊樂場2019年均已取得合格檢驗證明，並定期3年檢驗，挹注1億1000萬，迄今改善216所幼兒園。平溪國小附設幼兒園特色遊樂場今開箱，環境融入平溪天燈、鐵道文化，並連結不同屬性的遊具，2至12歲學童皆可使用。

新北市第16座幼兒園特色遊戲場今開箱，平溪國小附設幼兒園以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯，遊戲區分有兩大區塊，一為天燈遊具區，設置逾二層樓高的高塔、螺旋式雙滑梯、攀爬索及隧道等；二為火車遊具區，以平溪鐵道線為意象，設有平衡木、木樁、攀爬牆等，透過多元形式遊具，提供孩子前庭覺刺激、平衡、攀爬與匍匐等身體協調訓練，滿足分齡學童不同能力需求。

平溪里里長高文城說，學校很用心，把平溪的天燈、鐵道、孝子山還有防空洞等特色，通通帶進遊戲場，不只小朋友喜歡，大人也很喜歡，平溪國小校長黃珮琇說，平溪國小原有遊戲場老舊破損，現在這座遊戲場不僅整座通風散熱，小礫石鋪面透水性也極佳，且融入鐵道火車、天燈等地景，成為學校實施校訂課程時最佳的學習場域。

幼兒園幼生闕小真說，很喜歡遊戲場裡厚厚小礫石堆，像是踩在雪中；低年級學生睿睿認為，天燈遊戲場的造型很酷，大、小天燈的溜滑梯，中間還有一座網橋相連，感覺很安全。中年級學生晴晴則說，天燈溜滑梯有兩層樓高「太刺激了」，閉上眼睛想像溜下來時，像飛起來一樣過癮。

平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供
平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供
平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供
平溪國小附設幼兒園特色遊樂場以「天燈」為發想，打造天燈造型的溜滑梯。圖／新北教育局提供

天燈 平溪

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