大墓公、天上聖母都是大地主 新北標售76筆土地超過5億元

新北市府今代為標售年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，其中許多土地是早期人民捐給神明，導致產權屬大墓公、天上聖母等非自然人。新北市地政局為加速土地合法登記或提高土地利用價值今起公告3個月後開標，以促進土地活化使用。

此次公告地籍中包含許多以神明為所有權人的土地，或許多土地所有權人過世後無人繼承，導致其他共同持有人無法動用土地，今藉土地標售可促使繼承人登記土地，若無法完成登記也可促進土地開發利用。

今年第1批地籍清理代為標售的土地共計76筆，其中屬自然人「姓名、名稱或住址記載不全或不符者」共64筆，達面積為6萬8956.51平方公尺；「非以自然人、法人或依法登記之募建寺廟登記者」共12筆，面積達2萬6753.37平方公尺。

地政局指出，地籍清理主要是為解決台灣光復初期遺留的權利內容不符，或與現行法令規定不符的地籍問題，為確保民眾權益，經釐清權利內容及權屬後，由民眾重新辦理登記，但仍有部分土地未辦理登記者，為了促進土地利用與活化，每年均會由市府辦理標售。

地政局說，此次標售總底價為5億1949萬8250元，土地經完成標售者，權利人自專戶儲存保管款儲存日起10年內，可檢附證明向市府申請發給土地價金；經二次未完成標售囑託登記為國有後，權利人仍可自登記完畢日起10年內，檢附證明發還原登記名義人全部權利範圍的土地。