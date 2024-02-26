北市補助民間設置節電設備3月開放申請 「這類型」今年也可補助

邁向2050淨零排放願景，北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備，推動分散式發電，補助對象除北市轄內房屋所有權人、社區管理委員會，今年度還新增非營利社團法人及非營利財團法人，申請時間從3月1日至9月30日止。

環保局說明，補助方案共3種，每一申請人或每一場址以補助一次為限，每案補助額度最高可達建置總經費49%。依不同補助方案，社區或法人每案最高可獲補助100萬元至300萬元不等；住宅每案補助上限50萬元。

環保局表示，北市溫室氣體排放量逾7成來自住商部門，其中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，因應氣候變遷的衝擊，鼓勵住宅社區實踐綠電自發自用，不但可減少對市電的依賴，將電力使用作最佳調度，減少電費。

環保局舉例，信義區翠亨村名廈社區去年申請補助設置太陽能與風力發電設備，並結合儲能電池及能源管理系統，供應社區的公共用電，將電力使用作最佳調度，每年發電約2萬多度，預計可節省電費9萬餘元，減碳約13噸，落實綠能宜居永續生活。

環保局說，今年補助創能項目包含太陽能、風力發電等再生能源；儲能項目則須與創能設備連結，可做為日常或緊急供電使用；節能項目則為設置於社區或法人公共用電的能源管理系統或冰水主機。

環保局表示，申請人可選擇以郵寄或親送至環保局提交申請文件，收件後將由專人電話聯繫申請人，約定時間至現場勘查，經審核通過後，由申請人通知廠商進行，最晚須於今年11月30日前完成施作，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成後即核撥補助款項。