快訊

尖叫！宇多田光無預警宣布台北開唱 海外首演獻台灣

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

北市補助民間設置節電設備3月開放申請 「這類型」今年也可補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備，推動分散式發電，補助對象除北市轄內房屋所有權人、社區管理委員會，今年度還新增非營利社團法人及非營利財團法人，申請時間從3月1日至9月30日止。圖／北市環保局提供
北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備，推動分散式發電，補助對象除北市轄內房屋所有權人、社區管理委員會，今年度還新增非營利社團法人及非營利財團法人，申請時間從3月1日至9月30日止。圖／北市環保局提供

邁向2050淨零排放願景，北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備，推動分散式發電，補助對象除北市轄內房屋所有權人、社區管理委員會，今年度還新增非營利社團法人及非營利財團法人，申請時間從3月1日至9月30日止。

環保局說明，補助方案共3種，每一申請人或每一場址以補助一次為限，每案補助額度最高可達建置總經費49%。依不同補助方案，社區或法人每案最高可獲補助100萬元至300萬元不等；住宅每案補助上限50萬元。

環保局表示，北市溫室氣體排放量逾7成來自住商部門，其中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，因應氣候變遷的衝擊，鼓勵住宅社區實踐綠電自發自用，不但可減少對市電的依賴，將電力使用作最佳調度，減少電費。

環保局舉例，信義區翠亨村名廈社區去年申請補助設置太陽能與風力發電設備，並結合儲能電池及能源管理系統，供應社區的公共用電，將電力使用作最佳調度，每年發電約2萬多度，預計可節省電費9萬餘元，減碳約13噸，落實綠能宜居永續生活。

環保局說，今年補助創能項目包含太陽能、風力發電等再生能源；儲能項目則須與創能設備連結，可做為日常或緊急供電使用；節能項目則為設置於社區或法人公共用電的能源管理系統或冰水主機。

環保局表示，申請人可選擇以郵寄或親送至環保局提交申請文件，收件後將由專人電話聯繫申請人，約定時間至現場勘查，經審核通過後，由申請人通知廠商進行，最晚須於今年11月30日前完成施作，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成後即核撥補助款項。

冰水 北市

延伸閱讀

邁向低碳生活 關山鎮電光、延平鄉布谷拉夫雙雙獲獎

北市EOD議員轟一人一把號、疊床架屋 籲推一區一校目標

稱桶子要滿了...垃圾車人員被爆強制廚餘當垃圾丟 新北環保局回應了

嘉縣社規師工作坊將農田變菜圃 邀縣長下田挖地瓜

相關新聞

台北市YouBike前30分鐘免費 2月28日上路

台北市長蔣萬安在前年參選提出「YouBike前30分鐘免費」政見，上任後經過多次測試、投入車輛後，將於今年2月28日實施...

新北超正女警IG曝光亮眼似張景嵐 鄉民暴動喊：把我壓在地摩擦吧

有網友在PTT表特板貼出1名女警照片，畫面中可見穿著制服的女警身材亮眼外型甜美，還有網友找到女警的IG，發現她卸下制服換...

北市補助民間設置節電設備3月開放申請 「這類型」今年也可補助

邁向2050淨零排放願景，北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備...

活化藍色公路 忠孝至大稻埕碼頭航班3月啟航

為推動新北市境內河岸碼頭活化，新北市高灘地處今年1月份配合大稻埕年貨大街期間試營運航班，經討論修正後，忠孝碼頭往返大稻埕...

北市EOD議員轟一人一把號、疊床架屋 籲推一區一校目標

北市許多學校屋齡已逾40年，未來15年7成學校面臨老舊校舍改建，不過目前7個行政區19處改建項目多只新建停車場，議員陳宥...

暗藏罰單陷阱？ 馬公公園停車場 增監視螢幕

新北市新店鬧區的馬公公園停車場被質疑暗藏陷阱，駕駛向民代陳情指，出停車場停等紅燈處有樹木等障礙物遮蔽視線，燈號又與車道呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。