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悠遊卡手機感應貼 可望年中推出

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
悠遊卡公司正在研發「貼紙悠遊卡」，可貼在手機上直接感應搭乘大眾運輸。本報資料照片
悠遊卡公司正在研發「貼紙悠遊卡」，可貼在手機上直接感應搭乘大眾運輸。本報資料照片

iPhone在台灣市占率達5成以上，在日本等國搭大眾運輸可持與iPhone結合的ICOCA、Suica刷手機進出，相當便利；在台灣悠遊卡公司與Apple公司多年來卻無共識，只能另外準備悠遊卡使用。悠遊卡公司研發感應貼貼在手機背面因應，目前仍在測試階段，如果測試完成，可望今年年中推出。

「這樣跟把悠遊卡放進手機殼裡有什麼不一樣？」旅客呂先生驚呼，貼紙悠遊卡治標不治本、本末倒置，請悠遊卡公司配合Apple需求，盡快讓悠遊卡能和國外交通卡一樣，直接在iPhone上，才算是對得起消費者。王姓民眾認為，北市府須注意貼紙材質及技術，避免影響手機其他App運作，也要讓材質堅固耐用、好撕除，希望最終目標仍要與Apple合作，才能便民。

北市議員陳宥丞指出，過去一年多北市府未能與Apple總部取得共識，Apple以iPhone在台灣市占逾5成，不像日本有其他手機競爭，已缺乏讓iPhone綁悠遊卡衝銷量的動力，不願為此多花費成本，對於悠遊卡公司的合作訴求未給有效答覆。

陳宥丞說，悠遊卡公司應研擬替代方式，讓iPhone可感應悠遊卡，例如手機專用貼紙悠遊卡、Apple Watch專用悠遊卡表帶，都是繞過Apple Pay晶片格式與悠遊卡無法互通使用的替代方案，讓民眾有其他選擇感應通關。

悠遊卡公司回應，目前仍持續和Apple洽談中，並開發手機專用的「貼紙悠遊卡」，讓旅客直接貼在手機上便利進出大眾運輸及消費，可用「Easy Wallet」在手機上完成加值、查詢餘額及交易紀錄，該產品正在內部測試，2月底內部測試完成後，3月進入第二階段測試，預計年中可望推出。

悠遊卡公司提到，目前正與銀行合作發行連結悠遊付帳戶餘額的附隨電子支付帳戶儲值卡，持卡人能以Apple Pay刷卡扣款，未來台北捷運開放信用卡進入閘門，則可使用在交通運具，預計在第四季推出。

北市 悠遊卡 日本

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