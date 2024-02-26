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國家住都中心讓步 林口文仁社宅改出入口

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
國家住都中心規畫在林口興建文仁安居社宅。圖／國家住都中心提供
國家住都中心規畫在林口興建文仁安居社宅。圖／國家住都中心提供

國家住都中心規畫在新北林口興建文仁安居社宅，社區車道原設在車流大的公園路，加上退縮空間不足，社區僅380格停車位，居民憂完工後壅塞情況加劇。經地方開3次開說明會，住都中心讓步，將出入口移至文化二路一段、側邊退縮23米，但停車位仍維持380格。

市議員陳明義說，停車格應為住戶的6成，現僅3成不能接受，建議應考量未來人口移入，多挖2層地下室。國家住都中心指出，考量社宅房型以中、小坪數為主，現有規畫可滿足停車需求不外溢，多餘車位提供周邊民眾租用。

文仁安居位於文化二路一段、仁愛一路交叉口，附近有即將落成的國家檔案館，又有世大運社宅與多處公園、學校，交通繁忙，但原規畫不理想，包含社區車道出入口設在車流大、一線道的公園路，人行道最窄部分僅退縮4米，規畫1065戶卻僅380個車位。

陳明義指出，去年底陸續開3次說明會，設計單位終於妥協，將出入口移至文化二路一段，並在文化二路與世貿新都側邊退縮23米，但汽車停車位數量未調整。陳認為，林口區移入人口增加，停車位供不應求，林口新建案多數都挖至地下6層樓，車位達社宅戶數6成才合理；議員蔡淑君則認為，無需增加開挖成本，附近國家檔案館停車場也可停車。

新北城鄉局說，文仁安居設計單位已送交變更計畫，預計2月29日邀交通局等相關局處，書審更改出入口、退縮23米等方案，若小組審查通過，最快3月8日送進大會審議。雖然設計單位表達難增停車空間，小組討論時會再研議多增設車位。

社宅 車位

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