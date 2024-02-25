國家住都中心讓步 新北林口文仁社宅改車道、車格維持380格

國家住都中心規畫在林口興建文仁安居社宅，社區車道原設在車流大的公園路，加上退縮空間不足，社區僅380格停車位，引發居民憂完工後路更塞、找不到車位。經地方開3次開說明會，住都中心讓步，將出入口移至文化二路一段、側邊退縮23米，但停車位仍維持380格。

議員陳明義說，停車格應為住戶的6成，現僅3成不能接受，認為政府應考量未來人口移入，多挖2層地下室。國家住都中心指出，考量社宅房型以中、小坪數為主，現有規畫可滿足停車需求不外溢，多餘車位提供周邊民眾租用。

林口文仁安居位於文化二路一段、仁愛一路交叉口，附近有即將落成的國家檔案館，又有世大運社宅與多處公園及學校，交通繁忙，但原規畫不理想，像是社區車道出入口設在車流大、一線道的公園路、人行道最窄部分僅退縮4米、規畫1065戶卻僅380個車位，讓公園路更塞、停車位不足加劇。

陳明義指出，從去年底陸續開3次說明會，設計單位終於妥協，將出入口移至文化二路一段，並在文化二路與世貿新都側邊退縮23米，但汽車停車位數量並未調整。陳認為，林口區移入人口增加，停車位供不應求，且林口新建案多數都挖至6層樓，社宅應增設350個車位，車位達社宅戶數6成才合理；議員蔡淑君則認為，無需增加開挖成本，附近國家檔案館停車場也可以停車。

國家住都中心說，文仁安居社宅的停車位是依「新北市社會住宅都市設計審議原則」檢討並符合建築技術規則的標準，並考量社宅房型以中、小坪數為主，且年輕家庭占比高，以此標準規畫可滿足停車需求不外溢，多餘車位可提供周邊民眾租用。