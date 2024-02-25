剩最後8天 新北燈會元宵節單日湧65萬人次

新北燈會進入倒數8天，元宵節昨天現場湧入65萬人次民眾，23、24、25日元宵期間的參觀人次預計將超過130萬。民政局呼籲，新北燈會展至3月3日，民眾可搭乘大眾運輸前往，省下尋找停車位的時間，或者多利用平日下班時間，避開人潮賞燈。

民政局表示，新北燈會舞台區表演、活動周周精彩，今天下午有金鐘主持人胡瓜、張柏謙於現場錄製益智節目，和賞燈民眾同歡；3月3日更有國際級傳統文化展演「TSD鐵四帝文化藝術創意團隊」的特別演出。而在晚間及下周，還預計有先嗇宮民族管弦樂團、身聲劇場、弗沙巴西打擊樂團等表演，以及好想兔人偶見面會、小朋友最愛的Momo與點心家族帶動跳、海波兒童劇團、好玩的劇團等演出。

本次燈會原民局也以阿美語：ina（母親）作為發想，由輔仁大學原住民族資源中心以及景觀設計系的學生結合自然環境與文創工藝創新設計阿美族女性傳統花帽燈飾貨櫃屋，每周六日晚上7時都有編織的DIY手作活動。而客家局的喜氣龍年攤位，也有DIY活動，並且在攤位拍照上傳新北市客家局臉書，即可參加抽獎活動。

民政局推薦民眾，可在下午先至於主燈區、你龍我龍區、新北龍賀區、其樂龍龍區之燈組掃描QR code玩遊戲，依遊戲說明進行遊戲操作，完成挑戰就能獲得美食區抵用券各10元。隨後使用截圖抵用券畫面，於有趣美食市集合作店家結帳前出示即可折抵，享用美食後，再散步回燈區觀賞主燈秀及大片燈海。

另在鴻運龍來燈區，於三重先嗇宮、三重義天宮（無文創品兌換）、竹林山觀音寺、板橋北極宮、樹林濟安宮、的燈組皆有新年運勢求籤QR code，民眾可透過手機掃描，為自己抽出新年運勢籤詩。民眾可將抽籤結果畫面截圖，之後為自己安排一場宮廟輕旅行，到前述宮廟參拜時向工作人員出示截圖畫面，即可兌換神明加持的宗教祈福小物。