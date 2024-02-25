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台灣燈會昨啟燈創百萬人潮 被問到打幾分 黃偉哲這樣回

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。記者李文德／攝影
2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。記者李文德／攝影

2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。台南市長黃偉哲今上午被問及「燈會情況您打幾分？」他說，中央規畫打95分，整體規畫80分，但交通部分尚有改善空間，給出70分評價。

黃偉哲表示，燈會就2部分而言，中央燈會布置與規畫給予95分，像是基礎建部分如道路整平、電力供應措施都做的不錯，燈會結束後可以將這些建設留下，將來在沙崙地區不管是蓋住宅、工廠，電力設施還在。

不過遊客抱怨的交通部分，黃偉哲表示因瞬間流入大量人潮，市府接到不少陳情電話，主要說停車場6000格停車位爆滿，第二個便是沿途路況，因沙崙地區道路都已規畫好，無法憑空生出新的道路，瞬間人潮湧入自然產生擁擠。

黃偉哲說，如何改善？第一個以更有效率地號誌儀控，因為號誌連鎖連線是很重要，第二個是人力的指揮，發現可能還要再支援警力再加強，義警，義交、交通警察，尤其在尖峰假日時間指揮交通，因為昨正副總統、行政院長也來了，包括國外大使，所以交管變相對頻繁。黃偉哲強調，希望未來在這個尖峰時段交通交管還會再注意，這個民眾行得安心。

2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。台南市長黃偉哲今上午被問及「燈會情況您打幾分？」他說，整體規畫80分，但交通部分尚有改善空間，給出70分評價。記者李文德／攝影
2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。台南市長黃偉哲今上午被問及「燈會情況您打幾分？」他說，整體規畫80分，但交通部分尚有改善空間，給出70分評價。記者李文德／攝影

台灣燈會 黃偉哲

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