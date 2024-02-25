淡北道路北市交維屢被退 侯友宜：持續溝通

淡北道路今年2月2日動工，新北市府去年底向北市府第8度提出的交維計畫被退回，被北市議員批「新北8度擺爛」。新北市長侯友宜今天表示，淡北道路的交維計畫，一定是雙北跟中央用專業方式來看「這是一個新的挑戰」，會跟台北市做好充分溝通。

新北市府工務局昨日回應，淡北道路在兩市路段的交維計畫依據權責分工，由雙北市交通局分別審查，新北市交維計畫已在前年底通過，今年2月2日開工，北市交維計畫還在審查中，北市府8度審查並列出111條意見，各單位都非常重視施工交維。

侯友宜說，淡北道路的交維計畫，一定是雙北跟中央用專業方式來，目前有3條分流道，也會做好警示標誌，並跟台北市做好充分溝通，希望淡北道路施工過程中，交通可維持一定的暢通，這是一個很新的挑戰，會持續做好溝通。