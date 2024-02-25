始終與Apple談不攏 悠遊卡公司擬推悠遊卡貼紙
在日本搭乘大眾運輸，可持與iPhone結合的ICOCA、Suica刷手機進入閘門，相當便利。而悠遊卡公司與Apple公司多年來並無共識，有議員說短期內不可能存在悠遊卡與iPhone結合的可能，應研發替代方案。悠遊卡公司回應，目前已研發貼紙悠遊卡，可直接貼在手機背面，目前仍在測試階段，預計測試完成後能在今年中推出。
北市議員陳宥丞指出，過去1年多，北市府未能與Apple總部取得共識，Apple以iPhone在台灣市占逾5成，不像日本有其他手機品牌競爭，已缺乏讓iPhone綁悠遊卡衝銷量的動力，不願為此多花費成本，Apple總部對於悠遊卡公司的合作訴求未給予任何正面答覆。
陳宥丞說，悠遊卡公司應採研擬替代工具，以其他方式讓iPhone可感應悠遊卡，例如手機專用貼紙悠遊卡、悠遊VISA卡、悠遊付QRCode乘車碼或Apple Watch專用悠遊卡表帶，都是繞過Apple Pay晶片格式與悠遊卡無法互通使用的替代方案。
陳宥丞說，目前Apple的市場考量及態度，短期內不可能為了悠遊卡特別變更晶片格式，結合iPhone的可能性不存在，關於悠遊卡公司的替代方案與工具必須盡速研發完善，提供民眾在悠遊卡無法與Apple Pay結合的情況下，也有其他選擇可以感應通關。
悠遊卡公司回應，目前仍持續和Apple洽談中，並開發手機專用的「貼紙悠遊卡」，讓旅客直接貼在手機上便利進出大眾運輸及消費，這張貼紙悠遊卡是超級悠遊卡，可用Easy Wallet APP在手機上完成加值、查詢餘額及交易紀錄，該產品正在內部測試，2月底內部測試完成後，3月進入第二階段測試，預計年中可望推出。
悠遊卡公司表示，目前正與銀行合作發行連結悠遊付帳戶餘額的附隨電子支付帳戶儲值卡，持卡人能以Apple Pay刷卡扣款，未來台北捷運開放信用卡進入閘門，則可使用在交通運具，預計在第四季推出。
除了貼紙悠遊卡、Apple Pay刷信用卡搭乘大眾運輸外，悠遊卡公司現在也有悠遊付QR Code乘車碼在部分客運使用，北捷計畫於2026年開放QRCode進出。
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