三重興華公園停車場動工 5停車場興建中增1420車位

三重區興華公園地下停車場今天開工，預計增加208格汽車位，2026年完工。新北市長侯友宜今天出席開工典禮表示，三重目前興建中的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場與興華公園地下停車場5座全智慧化停車場，共投入31億3729萬7000元，將創造1420格汽車位，138格機車位，紓解地區停車需求，更帶動三重區的建設與發展。

新北市交通局指出，三重過去因都市計畫因素，有許多老舊公寓沒有將停車場納入規畫，其中興華公園周邊老舊社區林立，停車需求很大，市府透過公共設施用地共構，打造全智慧地下停車場，並將公園景觀再造。

交通局指出，興華公園地下停車場基地面積6567平方公尺，將開挖地下3層，停車位數可達汽車208席，公園規畫取消花台、打造無邊界公園讓公園更親近周邊民眾生活，並改善周邊人行道。

興華公園與周邊住宅僅距離約6公尺，交通局已調查鄰房現況，並強化施工儀器監測，並搭配地質改良提升基礎安全，與使用低震動工法，降低影響周邊住戶，避免鄰損，如發生問題，也會全面停工檢視，確保周邊居住安全。

侯友宜致詞時也說，興華公園已有33年歷史，公園內有向日葵廣場、市民活動中心和兒童遊戲區等多項遊憩設施，因鄰近捷運三重站、菜寮站和棒球場，周邊又多是老舊公寓，缺乏停車空間；經爭取前瞻補助，計畫闢建地下停車場，減少民眾找停車位的煩惱。

侯友宜說，他任內在三重地區已完成三重工商、三重公園、光榮國小與興穀國小停車場，目前已動工的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場與興華公園地下停車場5座全智慧化停車場，可再創造1420格汽車位，138格機車位，滿足周邊民眾需求。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，在積極努力下目前完工14座為全國最多，市府有信心克服國際原物料大漲、缺工缺料導致工程發包不易、施工受阻的難題，並將持續全力以赴。

民進黨市議員陳啟能說，三重是一個早期開發地區，他曾調查車輛登記數多達16萬7000多輛，但公有停車場只有4萬多格，真的嚴重不足。

陳啟能說，興華停車場前瞻預算在4年前就已經核定，現在才動工令人匪夷所思，呼籲地方政府要更加積極，預算一開始就要編足，才能避免再發生興華停車場流標6次標不出去，導致停車場興建延誤的問題。

國民黨市議員王威元指出，市府在三重闢建許多停車場，三重人都非常感謝，但目前大多停車場都集中在西區，他統計，西區平均每40人擁有一個車格，但北區卻是80人擁有一車格，他認為應該要將區域平衡納入停車場興建考量。

另目前公有停車場平均一個車格造價就要250萬元，幾乎與其他建案的市價差不多，如何靈活運用經費達到最多車位，也需市府再審慎思考。