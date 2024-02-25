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影／淡北道路交維計畫遭北市府退回 侯友宜：持續溝通

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，三重區目前興建中的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場，再加上今天開工動土的興華公園地下停車場等5座全智慧化立體停車場，共投入31億3，729萬7,000元，將創造1,420格汽車位，138格機車位，紓解地區停車需求。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，三重區目前興建中的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場，再加上今天開工動土的興華公園地下停車場等5座全智慧化立體停車場，共投入31億3，729萬7,000元，將創造1,420格汽車位，138格機車位，紓解地區停車需求。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，預計將於115年完工，經爭取前瞻計畫補助，三重區目前興建中的重陽公園地下停車場、信義公園地下停車場、玫瑰立體停車場、興穀國小操場地下停車場，再加上今天開工動土的興華公園地下停車場等5座全智慧化立體停車場，共投入31億3，729萬7,000元，將創造1,420格汽車位，138格機車位，紓解地區停車需求。

市長侯友宜在開工動土儀式結束後，針對淡北道路交維計畫受阻，新北市府向台北市府第8度提出的交維計畫遭退回，侯友宜受訪表示：淡北道路交維計畫雙北跟中央要用專業的方式來看待，目前新北有三條分流道，會做好指示標示，也會跟台北做好充分的溝通，希望在淡北道路施工過程當中維持交通的暢通，這是個新挑戰，我將會持續做好。

新北市長侯友宜（中）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，針對淡北道路交維計畫受阻，新北市府向台北市府第8度提出的交維計畫遭退回，侯友宜受訪表示：淡北道路交維計畫雙北跟中央要用專業的方式來看待，也會跟台北做好充分的溝通，希望在淡北道路施工過程當中維持交通的暢通，這是個新挑戰，我將會持續做好。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（中）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，針對淡北道路交維計畫受阻，新北市府向台北市府第8度提出的交維計畫遭退回，侯友宜受訪表示：淡北道路交維計畫雙北跟中央要用專業的方式來看待，也會跟台北做好充分的溝通，希望在淡北道路施工過程當中維持交通的暢通，這是個新挑戰，我將會持續做好。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（右五）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（右五）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（右）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，在工地上香祈福。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（右）今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，在工地上香祈福。記者許正宏／攝影

侯友宜 停車場

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