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坪林尾橋修復將動工 明起封閉橋體至明年2月25日

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
昔日台北經坪林往宜蘭重要橋梁，變更為市定古蹟坪林尾橋保存區。圖／新北城鄉局提供
昔日台北經坪林往宜蘭重要橋梁，變更為市定古蹟坪林尾橋保存區。圖／新北城鄉局提供

新北市坪林區的坪林尾橋（坪林舊橋）仍是不少當地人通行的重要道路，近期終於通過修復工程計畫，讓不少在地人相當感動。坪林區公所表示，橋體將於明起開工封閉至明年2月25日。

新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費修復，已於一月發包、預計三月動工，要將舊橋、新橋、拱橋三橋串連打造水岸觀光廊帶。

坪林區公所說明，歷時多年的新北市市定古蹟「坪林尾橋修復工程計畫」經文化資產委員審議通過，將在2月26日開工，坪林尾橋於施工期間暫時封閉；為利工程進行，請民眾與各單位於29日前移除橋體周邊附掛物與相關設施，未移除者本所將依規定予以拆除。

坪林區公所表示，坪林尾橋預計封閉施工期間從今年2月26日到明年2月25日。另外，連結淡蘭古道中路闊瀨吊橋，復建工程已於1月26日辦理初驗，正進行初驗缺失改善作業，預定3月31日前完成驗收並開放通行。

坪林區公所表示，坪林尾橋將於明起開工封閉至明年2月25日。圖／坪林區公所提供
坪林區公所表示，坪林尾橋將於明起開工封閉至明年2月25日。圖／坪林區公所提供
新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年來已經殘破腐蝕，坪林區公所爭取經費修復，已於一月發包，明起封閉橋體。記者李成蔭／攝影
新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年來已經殘破腐蝕，坪林區公所爭取經費修復，已於一月發包，明起封閉橋體。記者李成蔭／攝影

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