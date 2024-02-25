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坪林尾橋修復將動工 明起封閉橋體至明年2月25日
新北市坪林區的坪林尾橋（坪林舊橋）仍是不少當地人通行的重要道路，近期終於通過修復工程計畫，讓不少在地人相當感動。坪林區公所表示，橋體將於明起開工封閉至明年2月25日。
新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費修復，已於一月發包、預計三月動工，要將舊橋、新橋、拱橋三橋串連打造水岸觀光廊帶。
坪林區公所說明，歷時多年的新北市市定古蹟「坪林尾橋修復工程計畫」經文化資產委員審議通過，將在2月26日開工，坪林尾橋於施工期間暫時封閉；為利工程進行，請民眾與各單位於29日前移除橋體周邊附掛物與相關設施，未移除者本所將依規定予以拆除。
坪林區公所表示，坪林尾橋預計封閉施工期間從今年2月26日到明年2月25日。另外，連結淡蘭古道中路闊瀨吊橋，復建工程已於1月26日辦理初驗，正進行初驗缺失改善作業，預定3月31日前完成驗收並開放通行。
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