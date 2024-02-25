北市慶城街工地旁塌陷道路已填平 今恢復雙向通車

台北市松山區慶城街和興安街交叉口一處新建工地23日施工造成道路坍塌，現場持續進行灌漿回填作業，昨天完成基地內外塌陷部分填平作業，今早長春路至興安街解除交通管制，恢復雙向通車。

23日21時15分，台北市慶城街工地旁道路坍塌，當時施作深度寬14公尺、深120公分的導溝，尚未進行基礎開挖，建管處勘查後發現，因導溝支撐力不足致外部路面下陷。北市土木技師公會、結構技師公會、建築師公會及大地工程技師公會初判，基地周邊鄰房尚無立即危險。

為進行回填復原工作，慶城街於長春路至興安街路段暫時雙向封閉，視回填情形確認安全無虞後始開放通行，工地也勒令停工，並處18萬元罰鍰處分，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞才能復工。

慶城街建案工地持續進行灌漿回填作業，基地內導溝內側灌漿於，昨天完成基地內外塌陷部分填平作業。今天早上10時，台北市政府發布Line訊息，宣布長春路至興安街解除交通管制，恢復雙向通車。