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北市慶城街工地塌吞4車 李四川一早視察無沉陷 10點雙向通車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供
副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供

璞真建設位於北市松山區一處新建案工地因施作導溝，造成長約4米、寬約30米、深約1.5米的塌陷，路邊四車傾斜卡塌陷處，經昨中午緊急完成灌漿回填，目前監測未坍塌擴大。台北市副市長李四川今上午趕赴現場召開塌陷道路復舊及交通管制會議，李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。

這次工地塌陷案，目前北市府已開罰施工廠商18萬元，李四川今天表示，開罰之外，承商如果要復工，還是要依照規定提出復工計畫，經過審查也會委託專業的技師公會檢視，安全無虞才能復工，至於監測部分，施工時一直都在監測，若有異狀還是會要求停工。

由於蔣萬安上任後，工地坍塌事件多，李四川今受訪也表示，從上次信義區崇德街、中山區大直基泰公安事件後，北市府將原來的制度政府沒有去介入監造，現在已經由政府委託專業單位協助監造。

李提到，因台北市的都市更新會涉及到舊建物拆除時，要建新的建物，新舊結構體會比其他縣市發生的問題比較多，加上台北市又一直推展都市更新，不是在一般的空地施工當然危險性會比較多，所以會要求廠商施工時，針對新舊結構施工時，要謹慎處理。至於地質部分，如果有涉及大地、地質上的狀況，北市府還是會委託大地技師公會協助處理。

李四川今天上午視察後表示，塌陷的地方昨天下午內外都已經全部填平，今天早上看填平地方也沒有繼續沉陷，已經跟同仁、施工廠商大陸工程表示，今天早上十點開放雙線通車，路面復舊利用今天晚上車輛少，重新將上面的路面瀝青重新銑鋪，明天周一上班就能恢復正常。至於人行道及側溝部分，會在十天內，以不影響交通下處理。

副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供
副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供
副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供
副市長李四川表示，填平的地方沒有繼續沉陷，今天上午十點，將開放雙線通車，至於路面的重新銑鋪明天周一上班就能恢復正常。圖／北市府提供

北市 工時 李四川

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