萬金杜鵑饗宴 13座浪漫花屋

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」昨登場，萬里觀光公園及瑪鋉運動公園種植共近2萬株杜鵑花海，新北市府與設計師團隊與在地花農，聯手打造13座萬金杜鵑花屋。市長侯友宜邀民眾至萬金地區賞花拍美照，打卡還能拿到限量版屋型花器。

侯友宜說，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台。

新北市府近年推動萬金杜鵑，今年與國內知名花藝師CNFlower（西恩）創辦人凌宗湧合作，以「花開落籽」為主題，從栽培杜鵑的溫室發想，讓各界設計師與花農們一同打造別具特色的杜鵑花屋。

農業局表示，萬金杜鵑不僅在瑪鋉溪綻放，今年花展更延伸至花農苗圃，有4組設計師作品在萬里及金山的苗圃呈現，導入觀光農場模式，促進產業轉型，吸引青農接班。

花展期間，例假日也有安排街頭藝人表演、手敲書籤及小怪獸盆栽等手作體驗、小農市集等 ，拍照打卡更送限量屋型花器等好康，在地近40家店家一同響應。

農業局表示，萬金杜鵑攝影比賽開跑，收件期間自3月11日12時至4月1日18時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美時刻。