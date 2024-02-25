中和華福公園遊戲區空置 將推歡樂城堡

新北中和區華福公園兒童遊具2022年底因不符合安全規範被拆除，至今仍空蕩蕩，許多家長向民代反映，要求盡速施工。景觀處表示，將以「歡樂城堡」為設計主軸，預計今年5月動工、10月底完工。

中和區公所拆除公園內安全性不合格遊具，時隔1年多，遊戲區仍沒進展。市議員張維倩指出，接獲陳情後，去年辦兒童遊戲區增建設計會，邀請20多名幼童、還我特色公園行動聯盟、景觀處及中和區公所，由小朋友擔任兒童遊戲區設計師，發表對遊戲區的設計理念和規畫。

張維倩表示，未來希望能打造出新北第1座導入「兒童表意權」和「兒童遊戲權」的遊戲空間，華福公園也爭取到中央經費，加上市府挹注、議員補助款，總計1千萬元經費，另長輩們使用的體健設施，也會一併整建，照顧全齡需求。

明德里長羅健容表示，原本的設施沒有統一性，像「狗皮藥膏」不美觀，設施拆除後，不少家長都反映少一個空間讓小朋友放電，今年終於爭取到經費，希望透過整體改建，讓公園有特色，也兼具安全性。

景觀處表示，已蒐集小朋友畫作，以「歡樂城堡」為設計主軸，建構不同兒童年齡層合適的滑梯，並加入鞦韆、攀爬網、鑽管及瞭望平台等遊戲設施，也會設置照明設備等，提供完善公園休憩環境，預計今年5月動工，10月底完工。

另外，永和區仁愛公園設有大型天幕遮陽遮雨供民眾休憩，但日前卻有民眾檢舉，大型鋼架構成天幕被拿來當吊掛架使用，練習攀繩，讓一旁民眾傻眼。永和區長莊茂坤表示，接獲通報後已派員至現場張貼公告禁止攀繩行為，也將再派員前往現場查看使用情形。

景觀處則說，已違反新北市公園管理辦法中的未依規定使用各項設施有危害安全之虞，可依同管理辦法依社會秩序維護法移送法辦。