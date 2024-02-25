板橋校舍磁磚剝落 議員憂非個案

新北板橋海山高中老舊校舍磁磚脫落，家長向民代陳情，擔心孩子上課會禍從天降致受傷。教育局表示，初步研判可能是天氣冷熱交替致使，目前已先行以鋼板包覆阻隔、警示帶區隔動線。議員表示，其他學校也有輕微磁磚脫落等狀況，只是未達通報程度。

有家長表示，海山校舍磁磚剝落，但因無其他閒置校舍可給學生使用，孩子仍在內上課，潛藏風險。

教育局表示，海山高中和平樓磁磚掉落，初步研判可能因天氣冷熱交替致使，接獲學校通知隔日，即派員到校會勘及評估，目前學校已先行以鋼板包覆阻隔，並以警示帶區隔動線，避免磁磚掉落。26日將找專業技師評估改善方案，學校會盡快申請修繕。

市議員黃淑君指出，海山高中教室外牆嚴重破損剝落，安全堪憂，且非單一學校個案，其他學校多少也有磁磚剝落問題，4月將面臨雨季，校舍安全不可輕忽。例如後埔國小校舍外牆磁磚脫落狀況相對輕微，校方可自行處理；其他學校只是程度未到通報教育局的程度。她說，校舍究竟要補強還是改建，應有長期規畫，新北市尚有73棟校舍無使用執照，教育局應重新盤點。

教育局回應，平時即提醒各校落實巡視校舍安全狀況，並透過年度資本門補助，協助維護校園環境，若為相對輕微，就由校方先修繕，如遇臨時、嚴重狀況，各校皆透過校安通報及督學系統回報，每學期更會讓各校上研習課程，以達預防作用。