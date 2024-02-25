淡北道路交維挨批擺爛 新北反擊

淡北道路今年2月2日動工，新北市府去年底向北市府第8度提出的交維計畫被退回，被北市議員批「新北8度擺爛」。新北工務局反擊，雙北深入探討交維計畫，將出席28日說明會說明，任何人都不應抹黑任一方的專業努力。

北市議員林延鳳說，新北交維計畫不只漏洞百出，連最基本調查研究都不用功，還將僅雙向各一線道的坪頂路、大業路527巷等都列為大度路改道配套，恐令當地交通更惡化，北市未質疑此點，還要施工單位和當地企業加強溝通「彈性上下班」以分流，簡直把「內科失敗經驗」拿來關渡重蹈覆轍。

北市交通局指出，目前淡北道路交維計畫已要求新北市修正，市府會審慎審查交維計畫，確保降低施工期間在關渡地區的交通衝擊，2月28日說明會已邀請新北市府向民眾說明交維計畫。

新北工務局長祝惠美指出，淡北道路在兩市路段的交維計畫依據權責分工，由雙北市交通局分別審查，新北市交維計畫已在前年底通過，因此在今年2月2日開工，目前北市交維計畫還在審查中，北市府8度審查並列出111條意見，各單位都非常重視施工交維，不應抹黑任一方的專業努力。

對於坪頂路、大業路527巷都列為分流動線，工務局表示，因淡水到北投之間多為山坡地形，且現況也僅有以上幾條道路能夠分流，況且大業路527巷，是北市府為疏導關渡科技園區交通，新打通的道路，「在地議員難道不曉得？竟把『馮京當馬涼』貽笑大方」。

「28日當天新北交通局及新工處皆會出席說明。」新工處長王益翔說，北市交通局考量平日關渡科技園區通勤人潮多，要求新北市與在地企業溝通，尋求交維配套優化的可能性，使交維措施更貼近民眾需求，新工處也已聯繫各大企業，會將企業反饋意見納入交維計畫。

新北市議員鄭宇恩表示，由於施工時將在關渡大橋淡水端下道路雙向各佔用一車道落墩，勢必造成車輛回堵，希望台北捷運在上下班尖峰加開班次，盼引導民眾乘捷運上下班、減少車流。