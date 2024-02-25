聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路交維挨批擺爛 新北反擊

聯合報／ 記者楊正海李定宇／連線報導
淡北道路目前正在審查台北市交維計畫，北市府8度審查並列出111條意見，新北市府及相關各單位都非常重視施工交維，深入探討交維配套。圖／新北市工務局提供
淡北道路目前正在審查台北市交維計畫，北市府8度審查並列出111條意見，新北市府及相關各單位都非常重視施工交維，深入探討交維配套。圖／新北市工務局提供

淡北道路今年2月2日動工，新北市府去年底向北市府第8度提出的交維計畫被退回，被北市議員批「新北8度擺爛」。新北工務局反擊，雙北深入探討交維計畫，將出席28日說明會說明，任何人都不應抹黑任一方的專業努力。

北市議員林延鳳說，新北交維計畫不只漏洞百出，連最基本調查研究都不用功，還將僅雙向各一線道的坪頂路、大業路527巷等都列為大度路改道配套，恐令當地交通更惡化，北市未質疑此點，還要施工單位和當地企業加強溝通「彈性上下班」以分流，簡直把「內科失敗經驗」拿來關渡重蹈覆轍。

北市交通局指出，目前淡北道路交維計畫已要求新北市修正，市府會審慎審查交維計畫，確保降低施工期間在關渡地區的交通衝擊，2月28日說明會已邀請新北市府向民眾說明交維計畫。

新北工務局長祝惠美指出，淡北道路在兩市路段的交維計畫依據權責分工，由雙北市交通局分別審查，新北市交維計畫已在前年底通過，因此在今年2月2日開工，目前北市交維計畫還在審查中，北市府8度審查並列出111條意見，各單位都非常重視施工交維，不應抹黑任一方的專業努力。

對於坪頂路、大業路527巷都列為分流動線，工務局表示，因淡水到北投之間多為山坡地形，且現況也僅有以上幾條道路能夠分流，況且大業路527巷，是北市府為疏導關渡科技園區交通，新打通的道路，「在地議員難道不曉得？竟把『馮京當馬涼』貽笑大方」。

「28日當天新北交通局及新工處皆會出席說明。」新工處長王益翔說，北市交通局考量平日關渡科技園區通勤人潮多，要求新北市與在地企業溝通，尋求交維配套優化的可能性，使交維措施更貼近民眾需求，新工處也已聯繫各大企業，會將企業反饋意見納入交維計畫。

新北市議員鄭宇恩表示，由於施工時將在關渡大橋淡水端下道路雙向各佔用一車道落墩，勢必造成車輛回堵，希望台北捷運在上下班尖峰加開班次，盼引導民眾乘捷運上下班、減少車流。

淡水 議員

延伸閱讀

發展實驗教育培養孩子勇氣 新北3校評鑑優良

遇性騷擾別驚慌 新北家防官告知「怎自保蒐證提告！」

蘇丹紅辣椒粉風暴燒！全聯販售菜䔕餅也中鏢 北市衛局：第一時間已下架

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

相關新聞

淡北道路交維挨批擺爛 新北反擊

淡北道路今年2月2日動工，新北市府去年底向北市府第8度提出的交維計畫被退回，被北市議員批「新北8度擺爛」。新北工務局反擊...

野柳神明淨港祭 勇士抬神轎跳海

昨元宵節，「野柳神明淨港文化祭」在萬里野柳保安宮前舉行，勇士抬神轎跳海，還有漁船遶港祈求漁獲豐收、出航平安。200多名參...

萬金杜鵑饗宴 13座浪漫花屋

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」昨登場，萬里觀光公園及瑪鋉運動公園種植共近2萬株杜鵑花海，新北市府與設計師團隊與在地花...

中和華福公園遊戲區空置 將推歡樂城堡

新北中和區華福公園兒童遊具2022年底因不符合安全規範被拆除，至今仍空蕩蕩，許多家長向民代反映，要求盡速施工。景觀處表示...

板橋校舍磁磚剝落 議員憂非個案

新北板橋海山高中老舊校舍磁磚脫落，家長向民代陳情，擔心孩子上課會禍從天降致受傷。教育局表示，初步研判可能是天氣冷熱交替致...

建商拆圍牆砍老樹 遭居民抗議

台北市木柵路一段238巷內的老宅有2株受文化局保護的青楓樹，近年建商以危老都更開發老宅，申請移樹計畫，不料，建商在尚未通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。